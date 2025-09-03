Qué pasó con la obra robada por los nazis hallada en Mar del Plata

Un misterio gira en torno a la obra de arte “Retrato de una dama”, que sigue sin aparecer, luego que la Justicia ordenara el arresto domiciliario para una de las hijas del exfinancista nazi Friedrich Kadgien y su esposo.

En el marco de la investigación para encontrar el cuadro, se desarrollaron cuatro allanamientos. Los procedimientos se llevaron adelante en varios domicilios de la ciudad de Mar del Plata en búsqueda de una pintura robada a un coleccionista judío de Ámsterdam durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, aún sigue sin aparecer.

Uno de los procedimientos se realizó en la casa de una hija del jerarca nazi Friedrich Kadgien -quien se ocultó en la Argentina tras el fin del conflicto bélico- y su pareja. Ambos quedaron notificados del arresto domiciliario por 72 horas, acusados de entorpecer la investigación.

El resto de los operativos se desarrolló en distintos domicilios vinculados con la familia Kadgien: uno de ellos en el barrio Parque Luro –a pocos metros de la vivienda de Cardiel al 4100-, otro en La Florida y el último en un departamento del centro de Mar del Plata.

Pese a los procesos llevados adelante y aunque la mujer aseguró que ponía la obra a disposición de la Justicia Civil, hasta el momento el cuadro buscado no fue encontrado ni fue entregado en sede judicial.

Las tareas fueron solicitadas por el fiscal Carlos Martínez, a cargo del Área de Atención Inicial de la Unidad Fiscal Mar del Plata, en una audiencia presidida por el juez de Garantías, Santiago Inchausti.