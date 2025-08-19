Quién era el hombre que fue asesinado por el “perejil” del caso Dalmasso

Gastón Zárate, el pintor que recibió el apodo de “perejil” en el caso del crimen de Nora Dalmasso, volvió a estar en el foco de la Justicia al ser detenido como principal sospechoso de asesinar a Rubén Ezequiel Acuña Ustarroz, de 37 años, quien fue atacado con un hierro tras una discusión que se inició en un partido disputado en una cancha de Río Cuarto, en Córdoba.

El fiscal Javier Di Santo, el mismo que había ordenado su arresto por el asesinato de Nora, analizó testimonios y cámaras del complejo deportivo Águila y ordenó que Zárate sea apresado.

El crimen ocurrió el sábado pasado por la tarde, en el complejo deportivo “El Águila”, ubicado la calle Lamadrid al 1.500, en la ciudad cordobesa de Río Cuarto.

El partido reunía a varios jugadores locales, entre quienes se encontraban Zárate y sus hijos de 15 y 17 años.

Sin embargo, a partir de las 18 cambió el ambiente del evento deportivo y se produjo una discusión entre Zárate y Rubén Ezequiel Acuña Ustarroz, de 37 años.

La pelea escaló en violencia, frente a la mirada atónita de varios testigos. En ese contexto, ya fuera del predio, Zárate habría agarrado un trozo de hierro que halló en el lugar con el que agredió a Acuña Ustarroz, quien producto del impactó murió en el acto por la lesión producida.