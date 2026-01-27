Reforma penal: cuáles son los principales puntos.

Aumento de pena y prisión efectiva, esos son alguno de los cambios que propone la reforma penal presentada por el gobierno de Javier Milei. Hay 22 cambios claves.

¿Cuáles son los principales puntos?

La imprescriptibilidad como el homicidio simple y agravado. El abuso sexual, el grooming, la comercialización y distribución de pedofilia, además de la corrupción de menores, trata de personas, terrorismo o narcotráfico.

En este último punto también se amplían las herramientas para que la Justicia avance. La comercialización de drogas, la reforma también comprende el cultivo, la producción o el consumo. Y el delito será más grave cuando haya funcionarios o menores de edad involucrados.

La reforma sanciona más gravemente a la violencia en el deporte, o espectáculos masivos. Algo que busca controlar los delitos provocados por barrabravas.

Por otra parte, incorpora la figura de ecocidio, para nombrar a los delitos contra el ambiente y eleva las penas.

La reforma penal también hace más rigurosas las penas por las compras y ventas de niños. Los delitos contra las familias, tragedias viales o violencia de género. Una reforma que demanda un gran proceso de debate, dentro del Congreso de la Nación.