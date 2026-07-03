Se duplicó la cantidad de choferes de aplicación.

La Asociación Civil de Conductores de Aplicaciones Unidos de la República Argentina (Acaura) estima que en 2023 había casi 300.000 choferes, y hoy la cantidad alcanza los 600.000.

Desde el sector aseguran que el perfil de los conductores ha cambiado en los últimos años y resaltan que antes la gente trabajaba con autos de aplicaciones por una cuestión de rentabilidad, a diferencia de ahora que lo hacen por necesidad.

En el mapa actual hay 5.000 autos rentados, se trata de personas sin autos propios que prefieren alquilarlo.

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Desde Acaura, la entidad que agrupa a los choferes estiman que el alquiler de un auto para trabajar cuesta entre 180.000 y 400.000 pesos semanales.

Algunas compañías ofrecen el leasing que permite trabajar con el auto mientras se lo pagan cuotas hasta convertirse en propietario, pero no es recomendable realizarlo por el alto valor.

Al realizar una estimación de cuánto puede ganar una persona, desde Acaura agregan que alguien puede facturar por hora de 12.000 a 15.000 pesos por día en promedio en el AMBA. Si se trabaja de lunes a sábado 10 horas por día, puede ganar 3 millones de pesos mensuales.

Por otro lado, desde el sector piden un convenio colectivo para transparentar los algoritmos y que las decisiones no sean automatizadas, para que previamente pasan por revisiones humanas.