Afirman que entre la hotelería y la gastronomía se perdieron 175.000 empleos

Las restricciones estrictas, impuestas por el Gobierno Nacional a raíz de la suba de contagios, profundizaron la crisis que están viviendo los sectores gastronómicos. Según la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina, en los rubros de hotelería y gastronomía se perdieron 175.000 empleos desde el inicio de la pandemia.

El dueño del emblemático bar, El Rey Soho en Plaza Serrano, Julio Bogado explicó que el día de hoy fue atípico y la facturación fue demasiado baja. “No pasó gente para nada, la facturación fue de $8000 a $9000, cuando en un día así debería ser de $30.000 a $40.000”, añadió.

“Acá no pasa gente caminando si no hay ferias o negocios abiertos y el hecho de estar a fin de mes también ayudó a que la gente no venga, take away en la zona no hay, ni tampoco delivery y no hay edificios ni oficinas”. “No tenemos ayuda porque para tenerla deberíamos tener todo pago y ni siquiera podemos pagar un contador”, confesó Bogado.

Además, el dueño de El Rey Soho explicó que tienen abierto de lunes a viernes y que necesitan trabajar los sábados y domingos, que son los días con mayor flujo de clientes, pero debido a las restricciones no pueden hacerlo. “Preferimos tener cerrado de lunes a viernes y que nos dejen abrir los sábados y domingos con todos los protocolos”, expuso.

“Viene la cuenta de luz y gas que obviamente no podemos pagar porque todavía estamos pagando la del año pasado”, comentó Bogado. También con la época del año que se transita, se debe calefaccionar el local y se ponen estufas en la veredas “tuve que abonar $50.000 por una estufa para poner en la vereda, y necesito 3 o 4”.