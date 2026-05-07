Alerta global por el MV Hondius: buscan a un británico desaparecido y temen contagio en un vuelo comercial

La crisis sanitaria desatada en el crucero de lujo MV Hondius escaló a nivel internacional y las autoridades sanitarias intentan localizar a un pasajero británico cuyo paradero es desconocido. Ahora, de los siete ciudadanos británicos que desembarcaron del buque el 24 de abril en la isla de Santa Elena, solo seis han sido localizados: dos están en autoaislamiento en el Reino Unido y cuatro permanecen bajo vigilancia en la isla del Atlántico Sur.

Aun así, el séptimo pasajero se encuentra con paradero desconocido, lo que ha activado una operación de rastreo de contactos ante el riesgo de que sea un portador asintomático de la mortal cepa Andes.

Por el momento, la preocupación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) se centra en la cadena de transmisión fuera del barco. Se reportó que una azafata holandesa presenta síntomas leves y ha sido hospitalizada luego de trabajar en un vuelo al que intentó abordar una mujer de 69 años (esposa del primer fallecido en el crucero).

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Esta mujer, que finalmente murió en Sudáfrica el 26 de abril, logró abordar dos vuelos antes de que su estado de salud le impidiera seguir viaje en Ámsterdam. La OMS intenta localizar a 69 personas que estuvieron en contacto cercano con ella, ante la posibilidad de que la cepa Andes haya roto el cerco sanitario del crucero.