Crecen las sospechas contra China: ¿escondió casos de coronavirus desde octubre de 2019?

En un nuevo capítulo de acusaciones cruzadas entre China, Estados Unidos y la OMS sobre el origen del coronavirus SARS-CoV-2, se suma una nueva versión respecto del momento en que el mal que azota al planeta se puso en marcha.

Según publicó el Financial Times la Unión Europea acusó a China de censurar un artículo escrito por su embajador en Beijing relacionado a ese origen. A esta información se agregan ahora declaraciones de varios participantes en la séptima edición de los Juegos Mundiales militares que se celebraron entre el 18 y el 27 de octubre con una participación record de 10.000 atletas.

En esa ocasión, deportistas procedentes de 120 países que participaron en 27 disciplinas en ese certamen que se celebró justamente en la provincia de Hubei, algunos de los cuales afirman ahora que ya por entonces comenzaron a tener síntomas de que algo andaba mal. "Nos enfermamos todos, los seis que compartíamos habitación, pero también muchísimos otros de las demás delegaciones. A tal punto que los médicos se quedaron prácticamente sin medicinas", afirmó Matteo Tagliariol, integrante del equipo campeón de esgrima.

La pandemia de Covid-19 ya provocó 266.000 muertes a nivel global, infectó a más de 3.7 millones de personas y paralizó las economías de decenas de países.

Entrevistado por la agencia Ansa, el deportista recordó que en su caso personal tuvo "fiebre y tos durante al menos tres semanas" y afirmó que "los antibióticos que nos dieron no hacían efecto alguno". Además, recordó que días después que él se contagiaron su hijo y su pareja "con síntomas que me atrevería a decir son similares a los del Covid-19, aunque no soy médico para asegurarlo".

Las declaraciones de Tagliariol se conoce apenas un día después de que algunos colegas franceses que integraron la delegación de 406 miembros en los Juegos Mundiales militares, denunciaran haber pasado por una situación similar. Una de ellas es la pentatleta Elodie Clouvel describió una escena similar durante una entrevista con la emisora TV Loire7 a tal punto que dijo no temer contagiarse con Covid-19 porque está convencida de que ya contrajo y superó la enfermedad en China.



"Pienso que con Valentin (Belaud, otro pentatleta galo) nos enfermamos con coronavirus cuando estuvimos en Wuhan por los Juegos Mudniales militares. Estuvimos mal. El no pudo entrenarse por tres días y yo tuve síntomas que nunca había tenido", dijo. "Cuando consultamos a un médico militar, nos comentó que gran parte de la delegación se había enfermado", relato que contrasta con el del Ministerio de Defensa francés, según el cual todos fueron monitoreados "antes, durante y después" de esos Juegos.

"Hubo un equipo integrado por 20 personas que controló a los atletas antes de partir y durante su estadía en Wuhan. A su regreso no se detectaron casos asimilables al Covid-19 y posteriormente tampoco", explicó. "Por lo que sabemos, ningún otro país representado en Wuhan informó de casos similares tampoco", completó el Ministerio de Defensa galo sobre el certamen que se disputó dos meses antes de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmase los primeros casos.

El Estado Mayor italiano afirmó que "el personal sanitario militar controló la salud de la delegación durante su estadía en China y a su regreso no informó sobre ningún caso que podría atribuirse al Covid-19".

Massimo Galli, director de Enfermedades Infecciosas del hospital "Sacco" de Milán y palabra más que autorizada en la materia, descartó de plano la posibilidad de contagios de coronavirus en Wuhan en octubre: "Definitivamente no", dijo a la agencia Ansa. "Si el virus hubiese llegado al país en aquella época, la pandemia nos hubiese golpeado mucho antes de lo que nos golpeó", destacó Galli, al recordar que la enfermedad comenzó a hacer estragos en Italia "no antes de febrero".

Un mes después, el South China Morning Post informaba que el primer contagio de coronavirus se detectó el 17 de noviembre, apelando a documentos oficiales consultados que no eran de orden público, pero jamás fueron desmentidos. Testimonios de seguidores de la Iglesia de Jesús Shincheonji, la secta religiosa surcoreana con mucha actividad en Wuhan, afirmaron que escucharon rumores de una "misteriosa enfermedad que circulaba desde noviembre", confirmando esa versión.

DS