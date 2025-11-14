Cada 14 de noviembre se recuerda el Día Mundial de la Diabetes, una fecha impulsada por la Federación Internacional de Diabetes (FID) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) con el objetivo de concientizar sobre el impacto de esta enfermedad en la salud pública y promover la prevención y el diagnóstico temprano.

En un contexto donde los casos de diabetes siguen en aumento a nivel global, especialistas insisten en la importancia de adoptar hábitos saludables, realizar controles médicos periódicos y garantizar el acceso a tratamientos adecuados para mejorar la calidad de vida de las personas que viven con diabetes.

Argentina ocupa el segundo lugar en prevalencia de diabetes (20-79 años) y número de adultos con diabetes en la región.

Cómo se produce la diabetes

La diabetes se produce cuando el organismo no utiliza adecuadamente la insulina —una hormona que regula el nivel de glucosa en sangre—, lo que genera un aumento de azúcar en el torrente sanguíneo. Si no se detecta o se trata a tiempo, puede provocar complicaciones en órganos como el corazón, los riñones, los ojos y los pies.

La Dra. Valeria El Haj, directora médica nacional de OSPEDYC, explicó que: “Existen distintos tipos de diabetes, siendo la tipo 2 la más frecuente, relacionada principalmente con factores como el sobrepeso, la mala alimentación y el sedentarismo. No obstante, una alimentación equilibrada y la actividad física regular pueden ayudar a prevenirla o retrasar su desarrollo.

Cómo prevenir la enfermedad de diabetes

Para prevenir la diabetes, es fundamental mantener un control médico y una educación continua sobre la enfermedad. Algunos hábitos importantes son:

Controlar la glucemia regularmente , siguiendo las indicaciones del equipo médico .

Mantener una alimentación equilibrada , con porciones adecuadas y bajo consumo de azúcares simples .

Realizar actividad física regular , adaptada a cada persona.

Cumplir con los controles médicos periódicos , incluyendo exámenes de sangre , control de la presión arterial y revisión del pie diabético .

Cuidar la piel y los pies , para prevenir lesiones o infecciones .

No fumar y moderar el consumo de alcohol , ya que agravan las complicaciones vasculares .

Buscar apoyo y educación continua, para comprender mejor la enfermedad y cómo manejarla en la vida diaria.

Finalmente, es importante que las personas con diabetes cuenten con información confiable que les permita cuidar su salud y evitar complicaciones. En ese sentido, la especialista concluyó: “Una buena alimentación, el control regular de la glucemia, la actividad física y los chequeos médicos son pilares del tratamiento. Pero también es importante conocer la propia condición, ya que permite tomar decisiones más seguras y detectar a tiempo cualquier cambio”.