Alarma sanitaria: En el país más de 1.2 millones de personas tienen diabetes y no lo saben

Este 14 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Diabetes. En ese marco, especialistas de América Latina emitieron una fuerte advertencia sobre la necesidad de fortalecer el diagnóstico oportuno de esta enfermedad crónica. La razón es alarmante: se estima que el 29% de los adultos argentinos con diabetes desconoce su condición, lo que representa a más de 1.2 millones de personas en el país que no reciben la atención médica necesaria.

La diabetes afecta a más de 1 de cada 10 adultos en Argentina (unos 4.3 millones de pacientes), y la demora en la detección es crítica. La mayoría de los pacientes llega al diagnóstico hasta siete años tarde, un retraso que implica que cerca de uno de cada cuatro ya presente complicaciones vasculares al momento de ser diagnosticado.

La Dra. María Gabriela Rovira, vicepresidente de la Sociedad Argentina de Diabetes, enfatizó que la enfermedad puede ser tratada y sus consecuencias pueden prevenirse o retrasarse, pero el diagnóstico a tiempo es vital. La diabetes no controlada incrementa significativamente el riesgo de infarto, ACV, deterioro renal y amputaciones de miembros inferiores.

La amenaza silenciosa

La diabetes tipo 2, la más común, a menudo se desarrolla sin síntomas claros o con señales que son fácilmente ignoradas, lo que contribuye a la alta tasa de personas sin diagnóstico.

Los especialistas señalan que los síntomas a los que se debe prestar especial atención, ya que pueden indicar un nivel elevado de azúcar en la sangre, son: aumento de la sed, micción frecuente, fatiga extrema, visión borrosa o cortes que tardan en sanar.

El costo de la inacción, advierten, es inmenso. Tratar las complicaciones derivadas de la diabetes es significativamente más caro. Por ejemplo, el manejo de un infarto o la insuficiencia cardíaca representa costos entre 7 y 10 veces superiores al de tratar la diabetes misma, mientras que un ACV puede oscilar hasta 47 veces más.

Concientización

El Día Mundial de la Diabetes se conmemora el 14 de noviembre en honor al natalicio de Frederick Banting, codescubridor de la insulina en 1921, un hito que revolucionó el tratamiento de la enfermedad.

"Hoy Latinoamérica enfrenta una doble urgencia: prevenir nuevos casos y asegurar que las personas con diabetes reciban diagnóstico oportuno y tratamiento adecuado," afirmó la Dra. Liliana Silva Gómez, directora médica de Sanofi.

Para detener el avance de la enfermedad, las expertas insisten en el papel clave de los hábitos saludables (dieta y actividad física) y la consulta médica anual para la realización de un chequeo de glucemia, especialmente en personas con sobrepeso, obesidad o antecedentes familiares. La detección precoz es la única manera de evitar años de daño silencioso y prevenir las consecuencias más graves de esta epidemia.