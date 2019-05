El "burn-out" es una enfermedad y es más común de lo que se piensa

El desgaste profesional, conocido como "burn-out", fue incorporado en la Clasificación Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que se utiliza para establecer tendencias y estadísticas sanitarias. Esta lista, confeccionada por la OMS, se basa en las conclusiones de expertos médicos de todo el mundo y fue adoptada por los Estados miembros de la OMS, reunidos desde el 20 de mayo en Ginebra en el marco de la Asamblea Mundial de la organización.

Es la primera vez que el desgaste profesional entra en la clasificación, anunció un portavoz de la OMS, Tarik Jasarevic. El desgaste profesional, que fue incorporado a la sección de "problemas asociados" al empleo o al desempleo, y fue descrito como "un síndrome [...] resultante de un estrés crónico en el trabajo que no fue gestionado con éxito" y que se caracteriza por tres elementos: "una sensación de agotamiento", "cinismo o sentimientos negativos relacionados con su trabajo" y una "eficacia profesional reducida".

Según un estudio, uno de cada cinco empleados altamente dedicados está en riesgo de sufrir agotamiento. El "burn-out" se está volviendo tan común en la sociedad actual que compañías de todo el mundo comenzaron a reducir su semana laboral y llegaron a descubrir que aquello conduce a una mayor productividad, a un personal más motivado y menos agotamiento. "Es mucho más saludable y hacemos un mejor trabajo si no estamos trabajando horas locas", dijo Jan Schulz-Hofen, fundador de la compañía de software Planio, que tiene una semana laboral de cuatro días.

En Nueva Zelanda, la compañía de seguros Perpetual Guardian reportó una caída en el estrés y un salto en el compromiso del personal luego de que realizó una prueba de 32 horas a la semana este año. Incluso en Japón, donde sus ciudadanos son "adictos" al trabajo, el gobierno está alentando a las empresas a dejar libres los lunes por la mañana, aunque otras iniciativas en el país para persuadir a los empleados de que lo tomen con calma tuvieron poco efecto.

El Congreso de Sindicatos de Gran Bretaña (TUC) está presionando para que todo el país pase a tener una semana laboral de cuatro días para fines de siglo, una iniciativa apoyada por el opositor Partido Laborista. El TUC argumenta que una semana más corta es una forma en que los trabajadores pueden compartir la riqueza generada por las nuevas tecnologías como el aprendizaje automático y la robótica, al igual que ganaron el derecho al fin de semana libre durante la revolución industrial.

“Reduciría el estrés de hacer malabarismos con la vida laboral y familiar y podría mejorar la igualdad de género. Las compañías que ya lo han probado dicen que es mejor para la productividad y el bienestar del personal ", dijo la jefa de economía de TUC, Kate Bell. En tanto, Lucie Greene, de la consultora J. Walter Thompson, cree que el mundo está mostrando "una reacción violenta cada vez mayor contra el exceso de trabajo, subrayada por una ola de críticas luego de que el jefe de Tesla, Elon Musk, dijera que "nadie cambió el mundo trabajando 40 horas a la semana".

La posibilidad de no llegar a cumplir sus metas de fabricación de autos eléctricos colocaron a Musk, fundador de Tesla –y de empresas como SpaceX y SolarCity– al borde del colapso. Con 120 horas de trabajo a la semana (esto es, más de 17 diarias), pasó de tener un estrés que lo mantenía alerta y motivado a otro que lo desgasta a él y a su empresa. En agosto del año pasado, en una entrevista con The New York Times, reconoció era víctima del "burn nout": "Este último año fue el más difícil y doloroso de mi carrera”.

Cinco señales de que podrías estar sufriendo de agotamiento laboral:

El registro de la OMS precisa que el desgaste profesional "se refiere específicamente a fenómenos relativos al contexto profesional y no debe utilizarse para describir experiencias en otros ámbitos de la vida". Las personas que sufren "burn-out" o que se dirigen hacia el agotamiento pueden experimentar los siguientes síntomas:

• Te sentís cansado, sin energía para hacer nada. Es posible que experimentes sueño perturbado y algunos síntomas parecidos a la gripe.

• Tenés dificultades para concentrarte y sentís que tu mente se está alejando, quedándose aturdida durante horas y horas.

• Sentis irritación, frustración y con frecuencia sos muy autocrítico.

• Los supermercados, bancos y lugares similares comienzan a sentirse abrumadores: las luces son demasiado brillantes y hay demasiado ruido.

• Te sentís lejos de las cosas que solías amar.

D.S.