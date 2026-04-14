Hígado graso: la enfermedad silenciosa que ya no distingue entre bebedores y no bebedores y crece a ritmo récord

La enfermedad hepática asociada a disfunción metabólica (MASLD), conocida como hígado graso, se consolidó como una de las principales amenazas sanitarias a nivel global. Según estimaciones recientes, cerca de 1.300 millones de personas convivían con esta condición en 2023 y la cifra podría escalar a 1.800 millones hacia 2050 .

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A diferencia de lo que ocurría décadas atrás, el avance de esta patología ya no está ligado exclusivamente al consumo de alcohol. Hoy, la mayoría de los casos se asocia a factores metabólicos como la obesidad, la diabetes tipo 2 y la hipertensión.

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Qué es el hígado graso y por qué crece en el mundo

La MASLD se produce por la acumulación de grasa en el hígado, lo que puede generar inflamación y daño progresivo en el órgano.

En sus etapas más avanzadas, puede derivar en cirrosis, insuficiencia hepática e incluso cáncer. Su crecimiento está directamente relacionado con cambios en los hábitos de vida, especialmente el aumento del sedentarismo y las dietas poco saludables.

El fenómeno se enmarca dentro del avance del síndrome metabólico, un conjunto de condiciones que también incrementa el riesgo de enfermedades cardiovasculares .

Síntomas del hígado graso: por qué es una enfermedad silenciosa

Uno de los principales problemas de esta enfermedad es que no presenta síntomas en sus primeras etapas.

Durante años puede desarrollarse sin señales visibles, lo que retrasa el diagnóstico y permite que el daño hepático avance sin control.

En muchos casos, la detección ocurre de forma incidental en estudios médicos o cuando ya existen complicaciones.

Factores de riesgo del hígado graso: obesidad, diabetes y sedentarismo

El crecimiento global de la MASLD está impulsado por:

Aumento del sobrepeso y la obesidad

Mayor prevalencia de diabetes tipo 2

Dietas ricas en alimentos ultraprocesados

Falta de actividad física

Estos factores no solo afectan al hígado, sino que también elevan el riesgo de infartos y accidentes cerebrovasculares.

El avance del hígado graso en jóvenes y países emergentes

Los especialistas advierten un cambio preocupante: cada vez más jóvenes desarrollan esta enfermedad.

El fenómeno se observa con mayor intensidad en países de ingresos medios y bajos, donde los cambios en la alimentación y el estilo de vida fueron más acelerados en los últimos años.

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Tratamiento del hígado graso: qué dicen los expertos

Actualmente no existe un tratamiento farmacológico universalmente aprobado para la MASLD, aunque algunos medicamentos utilizados para la pérdida de peso mostraron resultados prometedores en la reducción de grasa hepática .

Sin embargo, la principal estrategia sigue siendo:

- Mejorar la alimentación

- Realizar actividad física regular

- Bajar de peso en caso de sobrepeso

Estos cambios pueden frenar la progresión e incluso revertir la enfermedad en etapas tempranas.

Un problema de salud pública en expansión

El crecimiento del hígado graso refleja un problema estructural vinculado al estilo de vida contemporáneo.

Aunque los avances en diagnóstico permitieron detectar más casos, los especialistas advierten que el impacto a largo plazo podría ser crítico si no se refuerzan las políticas de prevención.

La MASLD ya no es una enfermedad marginal: es una epidemia silenciosa que redefine el mapa de la salud global.

LT