Alerta por chikungunya en Argentina: ya hay 433 casos y crece la transmisión local

El aumento de casos de chikungunya en Argentina encendió una señal de alerta sanitaria, luego de que se confirmaran 85 nuevos contagios en la semana epidemiológica 12. Con estos datos, el total de casos confirmados y probables en lo que va del año asciende a 433, según el último informe del Boletín Epidemiológico Nacional (BEN).

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El dato más relevante es que la mayoría de los casos son de transmisión local: 357 corresponden a contagios autóctonos, mientras que solo 76 presentan antecedente de viaje a países como Bolivia, Brasil, Paraguay y Cuba. Este escenario evidencia una circulación activa del virus dentro del territorio argentino.

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Chikungunya en Argentina: Salta concentra la mayor cantidad de casos

La provincia de Salta continúa siendo el principal foco de contagio, con 315 casos registrados. Dentro de ese distrito, las localidades más afectadas son Salvador Mazza (189 casos), Aguas Blancas (34), Embarcación (20) y San Ramón de la Nueva Orán (20).

En ese contexto, las autoridades sanitarias informaron que 22 personas requirieron internación de corta duración, aunque todas evolucionaron favorablemente y, hasta el momento, no se registraron fallecimientos por esta enfermedad en el país durante la temporada actual.

Casos de chikungunya en Argentina: aumento y expansión en provincias del NOA y centro

El brote ya muestra signos de expansión hacia otras regiones. En el norte del país, Jujuy suma 37 casos —23 de ellos autóctonos—, mientras que Tucumán reportó 27 contagios, con un aumento significativo en la transmisión local en San Miguel de Tucumán, donde se concentran 20 casos.

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En la región centro, la provincia de Buenos Aires notificó seis nuevos casos en la última semana, alcanzando un total de 22. También se registraron contagios en Catamarca y Santiago del Estero, con 11 casos cada una.

En tanto, Tierra del Fuego reportó su primer caso importado, y Chaco mantiene un caso local probable detectado en semanas anteriores.

Qué genotipo de chikungunya circula en Argentina en 2026

El Ministerio de Salud, a través del Laboratorio Nacional de Referencia de la ANLIS Malbrán, confirmó que todas las muestras analizadas corresponden al genotipo ECSA (East-Central-South-Africa), el mismo que circuló durante el brote registrado en el país entre 2023 y 2024.

Este dato es clave para la vigilancia epidemiológica, ya que permite anticipar patrones de transmisión y orientar las estrategias de control.

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En paralelo, el informe oficial indicó que la circulación de virus respiratorios se mantiene estable. Si bien se registró un leve aumento en los casos de influenza, estos continúan dentro de valores esperados para la época del año, al igual que el virus sincicial respiratorio (VSR) y el SARS-CoV-2.

Respecto a la Influenza A (H3N2), se confirmaron 24 nuevos casos del subclado K, con un total acumulado de 118 en 20 jurisdicciones.

Además, se notificaron tres nuevos casos de coqueluche, lo que eleva el total anual a 255, aunque con una tendencia descendente en las últimas semanas.

Vigilancia epidemiológica y recomendaciones

Ante este escenario, el Ministerio de Salud mantiene una vigilancia intensificada del Síndrome Febril Agudo Inespecífico (SFAI) para detectar cambios en la circulación viral.

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Asimismo, recomienda a los equipos de salud utilizar métodos diagnósticos como qRT-PCR y ELISA NS1 durante los primeros seis días de síntomas, con el objetivo de mejorar la detección temprana y fortalecer la respuesta sanitaria.

Otros eventos sanitarios bajo monitoreo

El BEN también informó la confirmación de dos nuevos casos de hantavirus —uno en Salta y otro en la provincia de Buenos Aires—, lo que eleva a 32 el total de casos en 2026.

En este contexto, las regiones Centro y Sur se mantienen por encima del umbral de brote, mientras que el NOA permanece en zona de alerta epidemiológica.