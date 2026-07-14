El mapa sanitario de los virus de invierno empezó a dar un respiro en las guardias del país, aunque el campo de batalla cambió de protagonistas. Si bien la curva general de infecciones respiratorias consolida una tendencia a la baja desde hace un mes, los epidemiólogos mantienen la lupa sobre un actor sigiloso: el Virus Sincicial Respiratorio (VSR). Mientras la variante tradicional de la gripe acapara la mayoría de los diagnósticos, el patógeno que ataca principalmente a los más chicos mostró un salto preocupante en las salas de internación.

El escenario quedó plasmado en el último Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) correspondiente a la semana 26, informe que detalló una desaceleración sostenida desde la semana 22. El documento indicó que la Influenza A es la absoluta dueña de la temporada, relegando al Covid-19 a un plano casi marginal. En las consultas de pacientes ambulatorios de las últimas dos semanas analizadas, el sistema sanitario notificó 115 contagios de gripe, marcando un porcentaje de positividad que alcanzó el 33,6%.

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El contraste de esta calma generalizada lo aporta el VSR, el principal responsable de los cuadros de bronquiolitis en la población pediátrica. Los números oficiales reflejaron un incremento leve pero constante desde la semana epidemiológica 13. Para entender la aceleración reciente, basta observar que de los 31 casos ambulatorios positivos que se registraron en todo el 2026, 22 ocurrieron exclusivamente durante las últimas cuatro semanas.

La diferencia de comportamiento entre estos patógenos queda en evidencia al revisar los registros de los pacientes hospitalizados. Por un lado, los cuadros graves de gripe retrocedieron: en el último mes se reportaron 192 internaciones por influenza, lo que representó una caída de 38 casos frente al reporte anterior. En la vereda opuesta, el VSR pegó un salto y sumó 85 pacientes internados en ese mismo período, es decir, 24 diagnósticos más que en la medición previa.

Frente a este panorama, donde el SARS-CoV-2 apenas sumó dos contagios ambulatorios y tres internaciones en el último registro semanal, las autoridades sanitarias reforzaron el llamado a la prevención. La recomendación oficial apuntó a mantener los esquemas de vacunación antigripal al día, sostener la higiene de manos y utilizar barbijo en espacios cerrados con mucha concurrencia, con especial énfasis en proteger a los adultos mayores, a los niños pequeños y a los grupos de riesgo.

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La lupa del Malbrán

Para entender exactamente qué tipo de virus está enfermando a la población, la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) Malbrán llevó adelante un exhaustivo trabajo de vigilancia. Hasta el 6 de julio, el Laboratorio Nacional de Referencia procesó un total de 1.986 muestras positivas de influenza recolectadas durante la primera mitad del año, logrando tipificar con éxito a 1.964 de ellas.

Los resultados del análisis microscópico no dejaron margen para las dudas sobre quién domina el ecosistema viral de este invierno. El 93% de las muestras estudiadas correspondió a la variante de Influenza A. Al desglosar este grupo mayoritario, los científicos comprobaron que el subtipo A(H3N2) acaparó el 99% de los contagios, dejando apenas un margen del 1% para la cepa A(H1N1).

El último 7% de las muestras que analizaron los expertos correspondió a la Influenza B. En esa porción más chica de contagios casi no hubo sorpresas: todos los casos identificados resultaron ser de la variante Victoria.

TC/ff