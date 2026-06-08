Alerta por la circulación de virus respiratorios.

Con la llegada de las bajas temperaturas y el incremento de las enfermedades estacionales, especialistas en salud advirtieron sobre una mayor circulación de virus respiratorios en distintas regiones del país. Entre los agentes detectados con más frecuencia se encuentran el virus sincicial respiratorio (VSR), la influenza y diversos virus que provocan cuadros similares al resfrío común.

Los expertos señalan que, como ocurre cada año durante el otoño y el invierno, las consultas médicas por síntomas respiratorios comenzaron a aumentar, especialmente entre niños pequeños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. La situación genera preocupación por el posible incremento de internaciones en hospitales y centros de salud.

Según explican los profesionales, los síntomas más frecuentes incluyen fiebre, tos, congestión nasal, dolor de garganta, dificultad para respirar y malestar general. En algunos casos, estas infecciones pueden derivar en complicaciones como bronquiolitis, neumonía o agravamiento de patologías preexistentes.

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Desde los organismos sanitarios recomiendan mantener al día los esquemas de vacunación, especialmente contra la gripe y el COVID-19, en los grupos considerados de riesgo. También aconsejan reforzar las medidas de prevención, como el lavado frecuente de manos, la ventilación de los ambientes cerrados y evitar el contacto cercano con personas que presenten síntomas.

Los especialistas remarcan que la consulta médica temprana es fundamental ante la aparición de signos de alarma, como dificultad para respirar, fiebre persistente o decaimiento marcado. Asimismo, recuerdan que el uso de medicamentos sin indicación profesional puede dificultar el diagnóstico y retrasar el tratamiento adecuado.

En el caso de los niños, se recomienda prestar especial atención a la respiración acelerada, el rechazo de la alimentación y la presencia de silbidos en el pecho. Para los adultos mayores, cualquier cuadro respiratorio merece seguimiento médico debido al mayor riesgo de complicaciones.

Las autoridades sanitarias continúan monitoreando la evolución de la temporada y destacan la importancia de la prevención para reducir la transmisión de los virus. En este contexto, insisten en que las medidas de cuidado individual y colectivo siguen siendo herramientas clave para disminuir el impacto de las enfermedades respiratorias durante los meses más fríos del año.