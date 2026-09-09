A un mes del terremoto que golpeó a Colombia, un equipo argentino transportó 14 toneladas de ayuda

14,3 toneladas de carga solidaria. Ese es el exacto número que transporta en su bodega el avión de la ONG “Solidaire”, el lunes 7 de septiembre. El vuelo partió de Ciudad de Panamá donde la federación de Cruz Roja tiene un hub logístico repleto de insumos dedicados al alivio de situaciones de emergencia y catástrofe. Pero esa ayuda necesita ser llevada a la ciudad de Cali, en Colombia, muy cercana al epicentro de una zona que -hace un puñado de semanas- se sacudió por un sismo de magnitud 7.4, que dejó un saldo de 330 fallecidos, casi 4500 heridos y, en Cali, una veintena de edificios altos y viviendas bajas destruidos. A eso se suman otros cientos de hogares con colapsos parciales graves.

La gente que vivía en las casas hoy derrumbadas perdió todo y muchos permanecen -por ahora- en alojamientos temporales gestionados por la alcaidía local. Justamente, buscando mitigar algunas de las penurias cotidianas de esos casi cinco centenares de desplazados, el Boeing 787 de “Solidaire” lleva sus bodegas repletas de carpas, lonas, filtros, ollas y camas plegables, entre otras cosas. Esa carga tiene por destino a la Cruz Roja Colombiana que lo necesita con urgencia. Y esa es la misión que encara el primer día de esta semana el equipo de “Solidaire”, la organización que cofundó y coordina el multifacético Enrique Piñeyro.

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PERFIL, que fue invitado a participar como observador de este formato de trabajo social, acompañó en el vuelo a los responsables del traslado de insumos y pudo completar una rápida recorrida por uno de los barrios de Cali más afectados por el sismo reciente.

Heridas abiertas

Tras unos pocos pasos de caminar por Cali en una tarde calurosa, se comprueba de primera mano un fenómeno que los argentinos conocen bien: solidaridad ante una necesidad y un dolor.

“Apenas se calmó el terremoto, muchísimas personas empezaron a acercarse a las zonas afectadas, donde estaban los edificios caídos y con muchísimas víctimas atrapadas bajo los escombros”, le contó Luis Alberto a un reducido grupo de periodistas argentinos (entre los que está PERFIL).

Luis Alberto es chofer y vive en Cali. Y se emociona recordando que, “cuando la Tierra dejó de vibrar, al rato ya los jóvenes empezaron a tratar de sacar heridos y los mayores o los que no podían entrar a la zona, también ayudaban, trayendo agua, comida, palabras de aliento y refugio inmediato para rescatistas y rescatados.

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“Todos se movilizaron: particulares, empresas que trajeron equipamiento para mover escombros y la gente del municipio que trabajó bien. Permanentemente llegaban vecinos que querían hacer algo por sus vecinos”, contó Luis.

Ahora, a casi un mes de esa tragedia, mientras este cronista caminaba el perímetro de algunos de los edificios destruidos que esperan en silencio su demolición definitiva, desde el expuesto interior de las casas de paredes rotas, se exponen restos aún tibios de la intimidad cotidiana. Asomarse por una ventana cualquiera permite ver una repisa repleta de juguetes; marcos con fotos familiares colgados en un fragmento de pared que se resiste a caer; un armario con ropa de cama prolijamente doblada que ya nadie usará y una bici contorsionada por el peso de los escombros. Objetos cotidianos, queridos, que dejan entrever fragmentos de vida.



También quedan aún búsquedas y reencuentros pendientes. Es que el dolor es familiar, y las familias hoy son amplias. Entre los números que brinda la alcaldía, se destaca que “hay 231 animales rescatados, 42 muertos y 423 reportados como desaparecidos”. Por eso no extraña que en las zonas afectadas por el desastre se vean carteles escritos a mano, artesanales, pegados con cinta, preguntando y buscando mascotas -perros, gatos- que escaparon asustados por el sismo y ya no se reencontraron con sus cuidadores.





Ahora mismo en Cali -mientras muchos hacen duelo por sus muertos y otros cuidan que las heridas se repongan- también asoma la resiliencia y desborda la solidaridad.







Lo que viene

El vuelo de Solidaire que el pasado lunes 7 de septiembre transportó -en forma rápida y efectiva- casi 15 toneladas de ayuda entre Panamá y Colombia fue “corto” y llevó menos de 24 horas.

Pero como para cada una de estas salidas moviliza a una docena de personas, tiene planeadas en su agenda de los próximos días nuevas misiones de transporte de elementos de primera necesidad a diferentes geografías dolientes de nuestro único mundo.

¿Qué hace Solidaire?

La ONG especializada en ayuda aérea y marítima encaró su última misión solidaria en Colombia. Pero aliviar las urgencias de los desplazados en Cali es una más entre la centena de misiones que ya viene realizando el grupo desde hace un lustro.





Es un organismo que funciona con un fin noble y original: “ofrecer apoyo aéreo -y ahora también marítimo- a personas y organizaciones que requieran de ayuda humanitaria en cualquier lugar del planeta”. De ahí su nombre “Solidaire”.

La ONG nació de la mente y del deseo de Enrique Piñeyro y su esposa Carla Calabrese, una directora de teatro. Enrique, por su parte, tiene reconocidas y múltiples facetas: es piloto, médico, cineasta, chef y artista. Y desde 2021 cofundador y coordinador de esta ONG.

Según sus estadísticas, Solidaire lleva hechas más de una centena de misiones, entre las que -además de trasladar equipamiento e insumos humanitarios, también hizo transporte de refugiados y rescates.

En concreto, ya trasladaron a más de 6.000 personas de diferentes zonas de conflicto hacia zonas seguras o países de acogida. Y también encararon otras misiones originales, como un relevamiento de la pesca ilegal en el Atlántico Sur, en el límite del mar argentino.

Una muestra de que esta organización es tan flexible como los intereses de sus fundadores es que, en los últimos meses, se diversificó buscando ayudar más y mejor. Lo hizo generando un nuevo formato de apoyo y salvamento apuntado al mar Mediterráneo: equipó un barco de 66 metros de eslora para dedicarlo a hacer rescates.

Este buque sale periódicamente a patrullar las aguas que separan África de Europa, intentando ayudar a algunos de los miles de migrantes que a diario abandonan familias, afectos y pertenencias en alguna desolada playa africana. Y dejan todo para embarcarse en balsas y lanchas destartaladas en un intento desesperado para llegar a algún país del primer mundo. En ese tránsito, muchos enfrentan, literalmente, la muerte, en busca de una nueva vida.