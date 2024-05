Accidente en el San Martín: todavía quedan diecisiete heridos en observación en los hospitales porteños

El choque de las dos formaciones de la línea San Martín de trenes en la zona de Palermo dejó un saldo de noventa personas heridas, que fueron atendidas en el lugar del incidente. En tanto, 55 fueron derivados a distintos centros de salud de la Ciudad de Buenos Aires.

Según informaron desde el Ministerio de Salud porteño, “en horas de la tarde dos personas que se habían retirado por sus medios del lugar del accidente ingresaron al Hospital Fernández con lesiones menores”.

De acuerdo con un comunicado de la cartera sanitaria, “hasta el momento un único paciente sufrió complicaciones por lo que debió ser operado en el Hospital Rivadavia a través de una neurocirugía producto de la fractura del hueso temporal izquierdo. La intervención fue exitosa y se encuentra en la UTI del hospital para un mayor control”.

Al cierre de esta edición, unas diecisiete personas permanecían en observación en los hospitales Fernández, Rivadavia, Ramos Mejía, Pirovano, Durand, Tornú y Santojanni.

Tal como ocurre en estos casos, el servicio de emergencias porteño, SAME, desplegó un operativo sanitario que consistió en la activación de la alerta roja en todos los hospitales generales de Agudos de la Ciudad y alerta amarilla en los hospitales especializados, la presencia del SAME aéreo, y la atención de varias personas en el lugar.

Un paciente fue operado en el Hospital Rivadavia. La operación fue exitosa

Más allá de los traumatismos lógicos de una colisión, varios de los afectados por la colisión también presentaban un fuerte estado de shock por la situación vivida.

Según pudo saberse, de los 53 derivados 30 fueron mujeres y 23 hombres, entre los que se destacan siete menores y 46 adultos. La mayoría de los socorridos presentaban politraumatismos. Pero todos se encontraban fuera de peligro.

De acuerdo con las informaciones suministradas durante la tarde de ayer, dos personas fueron trasladadas en el helicóptero del servicio de emergencias, una de ellas presentaba un fuerte golpe en el tórax y la fractura de miembro superior. En tanto que un efectivo de la Policía Federal, que prestaba servicios en la formación, fue derivado al Hospital Churruca.

Pasados los primeros instantes del siniestro, el jefe de Gobierno porteño se hizo presente en el lugar y señaló: “(Hasta el momento) tenemos más de 60 personas asistidas, de las cuales 30 son código rojo y dos fueron trasladadas en helicóptero. En menos de 40 minutos hemos logrado evacuar todo. De los cuatro maquinistas, solo uno fue trasladado, y un personal policial fue trasladado también. El operativo de evacuación funcionó muy bien”.

Al ser consultado sobre cómo fue que ocurrió el choque, sostuvo: “de la mecánica del accidente no hay información”, completó.

Por su parte, el titular del SAME, Alberto Crescenti, confirmó ante la prensa: “No tenemos víctimas fatales. Los perros han peinado el vagón más complicado. Hemos asistido (hasta ese momento) a un total de 90 pasajeros, 30 de los cuales con código rojo ya están en los distintos hospitales del Gobierno de la Ciudad, dos de ellos con traumatismo de cráneo que fueron evacuados en helicóptero del SAME al Hospital Santojanni, y el resto, los otros 60, han sido evaluados y no fueron trasladados”.

Crescenti confirmó además que ya no quedaba más nadie en la formación ya que los perros peinaron los vagones.

La colisión de ambas formaciones ocurrió ayer viernes sobre el viaducto del San Martín, a la altura del cruce de las calles Figueroa Alcorta y Dorrego.