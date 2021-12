AMIA | "Cada día duele más y se soporta menos": carta de la madre de una víctima

Este viernes 3 de diciembre se cumplen 10.000 días del atentado terrorista a la AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina), en el que 85 personas fueron asesinadas y más de 300 resultaron heridas. En el marco de "la insoportable sensación de convivir con una respuesta que no llega”, la entidad judía volvió a reclamar justicia por el horror y la "impunidad vigente en la causa".

En esta oportunidad, la acción visual tiene como protagonista a Graciela, madre de Fabián Furman, una de las 85 víctimas fatales de aquel trágico 18 de julio de 1994, donde un coche bomba hizo volar el edificio de la mutual, ubicado en la calle Pasteur 633 de la ciudad de Buenos Aires.

”Este 3 de diciembre se cumplen 10.000 días desde ese día. Además, cumplo 81 años. No me quedan otros 10.000 días para esperar", comienza diciendo Graciela en el video, que representa una carta dirigida a los tres poderes del Estado. "Sería muy triste irme de este mundo sabiendo que no se hizo nada”, agrega.

Según la AMIA, para la justicia argentina ya está probada "la responsabilidad intelectual y material por parte de ciudadanos y funcionarios de la República Islámica de Irán, y de la agrupación terrorista Hezbollah". En ese sentido, piden que se sigan buscando "incansablemente" para que los responsables sean sometidos a un proceso judicial y cumplan condena efectiva por el delito de lesa humanidad que cometieron.

Por otro lado, la entidad recordó que a lo largo de estos 27 años ha solicitado a cada administración de gobierno, independientemente de su signo político, a intensificar las medidas para lograr que tanto el Líbano como Irán cumplan con los reclamos de la justicia argentina para entregar a los acusados de haber cometido la masacre, con el fin de ser procesados judicialmente con las garantías propias de un Estado de derecho.

En renovación constante por el pedido de justicia, la asociación también ha exigido a Interpol que mantenga vigentes los pedidos de captura y a la Cancillería argentina que realice un monitoreo permanente para pedir la detención en el caso de que los sospechosos viajan a otros lugares del mundo y sean identificados.

El texto completo de la carta de Graciela por el atentado a la AMIA

“Carta de Graciela a los tres poderes del estado”,

Soy Graciela, mamá de Fabián Furman. A mi hijo lo asesinaron en el atentado terrorista contra la AMIA.

Esta carta está dirigida a los tres poderes del Estado, responsables de que se termine la impunidad.

Desde el 18 de julio de 1994 a las 9:53 estamos esperando una respuesta que no llega.

Este 3 de diciembre se cumplen 10.000 días desde ese día.

Además, cumplo 81 años.

No me quedan otros 10.000 días para esperar. Y sería muy triste irme de este mundo sabiendo que no se hizo nada.

Porque cada día que pasa duele más y se soporta menos.

Y ya no podemos, ya no puedo, esperar a la Justicia 10.000 días más.

