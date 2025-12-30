El Año Nuevo Chino estará regido durante los próximos 12 meses por el Caballo de Madera, uno de los signos más intensos y carismáticos del horóscopo chino. Se distingue por su energía arrolladora, su espíritu libre y una personalidad apasionada, rasgos que marcan con fuerza el clima del año.

Este ciclo estará marcado por la influencia del elemento Fuego, que potencia la pasión, la creatividad y la ambición, mientras que el Caballo simboliza la libertad, la acción y el liderazgo.

Dentro del horóscopo chino, los signos se organizan en cuatro triángulos equiláteros, donde cada vértice representa un trío de animales que comparte rasgos similares de personalidad y carácter.

En ámbitos como el amor, la amistad y el trabajo, no todos los signos logran seguir el ritmo del Caballo de Madera. Por eso, conocer cuáles son los signos más compatibles resulta clave para construir vínculos equilibrados y relaciones duraderas.

¿Cuáles son los signos del horóscopo chino compatibles con el Caballo de Madera?

Tigre, Caballo y Perro

Estos signos, asociados a la energía Yang, se caracterizan por su popularidad, su gusto por los encuentros sociales y su fuerte conexión con la amistad. Aunque pueden ser exigentes con su entorno, suelen destacarse por su sentido de la justicia, lo que los lleva a interesarse por la abogacía o las causas sociales.

Rata, Dragón y Mono

Este trío es reconocido por ser extrovertido, social y creativo, con múltiples proyectos en marcha. Sin embargo, su tendencia a la impaciencia y cierto pesimismo puede generarles conflictos en distintos ámbitos.

Buey, Serpiente y Gallo

Se trata de signos más racionales que emocionales, con gran capacidad para el compromiso laboral y la responsabilidad. Aunque se destacan en el ámbito profesional, pueden enfrentar dificultades en las relaciones amorosas.

Conejo, Cabra y Cerdo

Este grupo se distingue por su sensibilidad y su forma perfeccionista de vivir los sentimientos. Aunque les cuesta expresarlos abiertamente, son amables y empáticos por naturaleza.

Así está compuesto el Horóscopo Chino