El Año Nuevo Chino estará regido durante los próximos 12 meses por el Caballo de Madera, uno de los signos más intensos y carismáticos del horóscopo chino. Se distingue por su energía arrolladora, su espíritu libre y una personalidad apasionada, rasgos que marcan con fuerza el clima del año.
Este ciclo estará marcado por la influencia del elemento Fuego, que potencia la pasión, la creatividad y la ambición, mientras que el Caballo simboliza la libertad, la acción y el liderazgo.
Dentro del horóscopo chino, los signos se organizan en cuatro triángulos equiláteros, donde cada vértice representa un trío de animales que comparte rasgos similares de personalidad y carácter.
En ámbitos como el amor, la amistad y el trabajo, no todos los signos logran seguir el ritmo del Caballo de Madera. Por eso, conocer cuáles son los signos más compatibles resulta clave para construir vínculos equilibrados y relaciones duraderas.
Los cuatro rituales más simbólicos que debes hacer en el Año Nuevo Chino para atraer dinero | Perfil
¿Cuáles son los signos del horóscopo chino compatibles con el Caballo de Madera?
Tigre, Caballo y Perro
Estos signos, asociados a la energía Yang, se caracterizan por su popularidad, su gusto por los encuentros sociales y su fuerte conexión con la amistad. Aunque pueden ser exigentes con su entorno, suelen destacarse por su sentido de la justicia, lo que los lleva a interesarse por la abogacía o las causas sociales.
Rata, Dragón y Mono
Este trío es reconocido por ser extrovertido, social y creativo, con múltiples proyectos en marcha. Sin embargo, su tendencia a la impaciencia y cierto pesimismo puede generarles conflictos en distintos ámbitos.
Buey, Serpiente y Gallo
Se trata de signos más racionales que emocionales, con gran capacidad para el compromiso laboral y la responsabilidad. Aunque se destacan en el ámbito profesional, pueden enfrentar dificultades en las relaciones amorosas.
Conejo, Cabra y Cerdo
Este grupo se distingue por su sensibilidad y su forma perfeccionista de vivir los sentimientos. Aunque les cuesta expresarlos abiertamente, son amables y empáticos por naturaleza.
Así está compuesto el Horóscopo Chino
-
Rata (1972, 1984, 1996, 2008)
-
Buey (1973, 1985, 1997, 2009)
-
Tigre (1974, 1986, 1998, 2010)
-
Conejo (1975, 1987, 1999, 2011)
-
Dragón (1976, 1988, 2000, 2012)
-
Serpiente (1977, 1989, 2001, 2013)
-
Caballo (1978, 1990, 2002, 2014)
-
Cabra (1979, 1991, 2003, 2015)
-
Mono (1980, 1992, 2004, 2016)
-
Gallo (1981, 1993, 2005, 2017)
-
Perro (1982, 1994, 2006, 2018)
-
Cerdo (1983, 1995, 2007, 2019)