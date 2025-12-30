martes 30 de diciembre de 2025
Año Nuevo Chino 2026: los animales compatibles con el Caballo de Madera

El Caballo de Madera marca el pulso del Horóscopo Chino 2026. Conocé qué animales son más compatibles con su energía en el amor, la amistad y el trabajo.

El Año Nuevo Chino estará regido durante los próximos 12 meses por el Caballo de Madera, uno de los signos más intensos y carismáticos del horóscopo chino. Se distingue por su energía arrolladora, su espíritu libre y una personalidad apasionada, rasgos que marcan con fuerza el clima del año.

Este ciclo estará marcado por la influencia del elemento Fuego, que potencia la pasión, la creatividad y la ambición, mientras que el Caballo simboliza la libertad, la acción y el liderazgo.

Dentro del horóscopo chino, los signos se organizan en cuatro triángulos equiláteros, donde cada vértice representa un trío de animales que comparte rasgos similares de personalidad y carácter.

En ámbitos como el amor, la amistad y el trabajo, no todos los signos logran seguir el ritmo del Caballo de Madera. Por eso, conocer cuáles son los signos más compatibles resulta clave para construir vínculos equilibrados y relaciones duraderas.

¿Cuáles son los signos del horóscopo chino compatibles con el Caballo de Madera?

Tigre, Caballo y Perro

Estos signos, asociados a la energía Yang, se caracterizan por su popularidad, su gusto por los encuentros sociales y su fuerte conexión con la amistad. Aunque pueden ser exigentes con su entorno, suelen destacarse por su sentido de la justicia, lo que los lleva a interesarse por la abogacía o las causas sociales.

Rata, Dragón y Mono

Este trío es reconocido por ser extrovertido, social y creativo, con múltiples proyectos en marcha. Sin embargo, su tendencia a la impaciencia y cierto pesimismo puede generarles conflictos en distintos ámbitos.

Buey, Serpiente y Gallo

Se trata de signos más racionales que emocionales, con gran capacidad para el compromiso laboral y la responsabilidad. Aunque se destacan en el ámbito profesional, pueden enfrentar dificultades en las relaciones amorosas.

Conejo, Cabra y Cerdo

Este grupo se distingue por su sensibilidad y su forma perfeccionista de vivir los sentimientos. Aunque les cuesta expresarlos abiertamente, son amables y empáticos por naturaleza.

Así está compuesto el Horóscopo Chino

  • Rata (1972, 1984, 1996, 2008)

  • Buey (1973, 1985, 1997, 2009)

  • Tigre (1974, 1986, 1998, 2010)

  • Conejo (1975, 1987, 1999, 2011)

  • Dragón (1976, 1988, 2000, 2012)

  • Serpiente (1977, 1989, 2001, 2013)

  • Caballo (1978, 1990, 2002, 2014)

  • Cabra (1979, 1991, 2003, 2015)

  • Mono (1980, 1992, 2004, 2016)

  • Gallo (1981, 1993, 2005, 2017)

  • Perro (1982, 1994, 2006, 2018)

  • Cerdo (1983, 1995, 2007, 2019)

