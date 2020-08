Es argentina y dio el mejor examen de matemática del mundo

Noticias Relacionadas Una joven cordobesa alcanzó la mejor nota del mundo en examen de Cambridge

El mejor examen de matemática en el mundo lo hizo una argentina. Así lo entiende la Universidad de Cambridge quien premió a Cándida Di Masso, ex alumna del Colegio St. Brendan’s del barrio porteño de Belgrano R, quien sacó la mejor nota de esta asignatura en una prueba que dan alumnos de 150 países.

El nombre de Cándida, que no había trascendido hasta el momento, suena en consonancia directa con el de la cordobesa Justina Bossa Ribba, de apenas 16 años, quien consiguió recientemente la distinción "Top in the world", que otorga la prestigiosa universidad del Reino Unido. Justina recibió ese reconocimiento por su desempeño en la materia "inglés como segunda lengua”.

Cándida tiene 18 años y terminó el secundario en 2019. Desde cuarto año venía con ganas dar el Advanced Subsidiary level (AS level), un examen pre universitario de alto nivel que Cambrige toma en colegios de todo el mundo, dando la posibilidad que los alumnos elijan distintas asignaturas. Candida, que no distingue gritas entre materias, estaba entre lengua y matemática. “Me gustaba literatura, amo leer. Pero me incliné finalmente por matemáticas”, dice a PERFIL un poco nerviosa por ser la primera vez que da una nota.

–¿De dónde sale está pasión por los números?

–Mis papás son los dos licenciados en sistemas, vengo de una familia que es básicamente matemática. Siempre nos inculcaron el amor por esta materia, desde chiquitos cuando nos explicaban en casa.

–Mejor alumna en el colegio, imagino---

– En primaria me iba normal. En el secundario sí, tengo el recuerdo de que no me cueste. Me gustaba, disfrutaba haciendo problemas (risas). Me acuerdo que me pasaba rendir pruebas de historia y cívica, y cuando tenía que dar de matemáticas me relajaba. Me permitía descansar la mente.

–¿Cómo es el examen que rendiste?

–Tiene dos partes, una más larga que otra. Dura casi dos horas. La parte más larga la tenés que desarrollar con ejercicios de complejidad. Había un poco de todo, funciones, derivadas e integrales.

–¿Qué te sacaste?

–Una A, con el porcentaje más alto. Pero no sé el número exacto.

–Cuando saliste de rendir, ¿cómo imaginaste que te había ido?

–Bien, pero jamás pensé que iba obtener este premio honorífico, ni sacarme la mejor nota del mundo. ¡Tampoco sabía que ni existía este premio!

Futura bióloga. Cándida dio la prueba en noviembre del año pasado. Terminó el secundario y este 2020 comenzó la facultad en medio de la pandemia. Hace tres semanas, John Scanlan, rector del St. Brendan’s, Alejandro Ildarraz, director de estudios y Débora Mc Cormack, la directora de inglés, convocaron por Zoom a Cándida y Viviana, su madre. “Nos habían llamado por teléfono antes para decirnos que nos iban a dar una buena noticia, pero yo no me imaginaba esto”, cuenta.

La joven recuerda que se quedó sin palabras cuando le dijeron que tenía la mejor nota de matemática del mundo. “Pensaba que no podía estar pasando. Mi mamá estaba como al borde del llanto. Imaginaba que era una buena nota pero no de esa magnitud. Mi profesora Tina, la que me preparó, se emocionó un montón cuando se entero”, dice esta chica que es fan de la lectura de novelas y cuentos, y que disfruta de patinar sobre hielo y bailar.

Actualmente se encuentra cursando el CBC de Biología. Dice que es una de las carreras que más le gusta, por supuesto, junto con Matemática. Por eso sigue las dos. “Matemática como un hobby”, aclara.

–Dentro de biología ¿qué te gusta?

–No lo tengo muy decidido, me atrae lo que es la genética y la neurobiología. Y todo lo que tiene que ver con el sistema inmune.

–Sacaste la mejor nota del mundo en matemática ¿Solo vas hacer esa carrera como un hobby?

–(Ríe) No lo sé. Antes que surgiera todo esto, yo quería hacer las dos. Tenía pensado hacer biología y matemática como una carrera más. Haber recibido esta nota me hizo dar cuenta que había tomado una buena decisión.