Ayer murió la escritora María Granata

Con ella desaparece una de las últimas representantes de una generación de escritores para quienes la literatura no era una profesión sino una forma de intervenir en el mundo. Poeta, narradora, periodista y militante política, atravesó más de ocho décadas de vida intelectual argentina sin renunciar jamás a ninguna de esas identidades.

Nacida en Buenos Aires en 1923, comenzó a publicar muy joven. Su primer libro fue Umbral de tierra (1942); integró la llamada Generación del 40 y construyó una obra singular, situada en una zona donde el lirismo, la imaginación narrativa y la preocupación histórica convivían sin contradicciones.

Para muchos lectores su nombre quedó asociado a Los viernes de la eternidad, la novela que obtuvo el Premio Emecé y el Premio Nacional de Letras y que más tarde fue llevada al cine por Héctor Olivera. Publicó durante décadas con regularidad y recibió, entre otras distinciones, dos premios Konex y el Gran Premio de Honor de la SADE.

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Su trayectoria literaria estuvo acompañada por una intensa participación política. Peronista desde los años 40, colaboró con publicaciones vinculadas al movimiento, integró organismos de la resistencia después del 55 y sufrió las persecuciones que siguieron al derrocamiento de Perón. Durante la llamada Revolución Libertadora, sus libros figuraron entre los títulos condenados a la quema oficial.

María Granata pertenecía a una estirpe distinta. Era escritora en el sentido más amplio y antiguo del término: alguien capaz de pasar de un poema a una novela, de una reflexión política a un cuento para niños sin sentir que cambiaba de oficio. Esa amplitud explica tanto la riqueza de su obra como cierta injusticia crítica que la acompañó durante años.