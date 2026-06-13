QUINIELA de hoy Sábado 13 de Junio: todos los resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela Previa Nacional del 13 de Junio

A la cabeza: 6030

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

6030 6576 5422 7945 4420 0534 5471 9898 5721 8727 8786 5239 5988 4875 2830 3512 0987 0155 1855 4758

Resultados Quiniela Previa Provincia del 13 de Junio

A la cabeza: 5011

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

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5011 2733 3601 1500 8548 1292 0061 0167 4318 4881 5104 1583 0680 6376 5715 6688 3672 5405 3349 3734

Resultados Quiniela Primera Nacional del 13 de Junio

A la cabeza: 8086

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

8086 0282 5844 9944 8588 6096 5186 5823 6319 4799 9924 8979 8481 8609 5606 1429 1318 8422 9749 8136

Resultados Quiniela Primera Provincia del 13 de Junio

A la cabeza: 1091

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1091 3320 8471 7189 5215 8266 5018 2803 6032 2702 0818 2521 2532 9566 0444 2814 1366 4204 7157 6777

Resultados Quiniela Matutina Nacional del 13 de Junio

A la cabeza: 6390

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

6390 7526 4515 0869 7826 2018 7459 9499 3058 0000 4746 3340 1778 9348 3634 0656 6171 2110 0436 3761

Resultados Quiniela Matutina Provincia del 13 de Junio

A la cabeza: 6809

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

6809 5229 1216 8911 5529 5560 0115 6142 6295 2942 4114 2039 8449 6957 8068 6643 0188 4464 4364 6137

Resultados Quiniela Vespertina Nacional del 13 de Junio

A la cabeza: 8040

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

8040 3338 6573 8418 7638 3213 0870 2294 5845 7349 7013 5434 8414 7901 2510 0268 9941 3428 3132

Resultados Quiniela Vespertina Provincia del 13 de Junio

A la cabeza: 5744

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

5744 2205 8460 1064 3529 0069 1028 9064 6911 3541 1370 8166 6722 1128 8183 5258 0085 0175 3911 3262

Resultados Quiniela Nocturna Nacional del 13 de Junio

A la cabeza: 1916

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1916 7716 2774 9706 0723 6432 2280 6529 2954 0340 2330 3421 9235 2315 4498 9952 8587 6005 9927 3164

Resultados Quiniela Nocturna Provincia del 13 de Junio

A la cabeza: 5841

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

5841 5954 5746 0019 2917 0880 4247 0721 4642 0725 6356 8761 4831 7289 6897 7567 1680 4452 2263 6082

Resultados de la Quiniela del 13 de Junio por provincia

Resultados Córdoba

Nocturna: 7226

Resultados Santa Fe

Nocturna: 8862

Resultados Entre Ríos

Nocturna: 0456

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos: