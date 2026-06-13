QUINIELA de hoy Sábado 13 de Junio: todos los resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.
Resultados Quiniela Previa Nacional del 13 de Junio
- A la cabeza: 6030
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 6030
- 6576
- 5422
- 7945
- 4420
- 0534
- 5471
- 9898
- 5721
- 8727
- 8786
- 5239
- 5988
- 4875
- 2830
- 3512
- 0987
- 0155
- 1855
- 4758
Resultados Quiniela Previa Provincia del 13 de Junio
- A la cabeza: 5011
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 5011
- 2733
- 3601
- 1500
- 8548
- 1292
- 0061
- 0167
- 4318
- 4881
- 5104
- 1583
- 0680
- 6376
- 5715
- 6688
- 3672
- 5405
- 3349
- 3734
Resultados Quiniela Primera Nacional del 13 de Junio
- A la cabeza: 8086
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 8086
- 0282
- 5844
- 9944
- 8588
- 6096
- 5186
- 5823
- 6319
- 4799
- 9924
- 8979
- 8481
- 8609
- 5606
- 1429
- 1318
- 8422
- 9749
- 8136
Resultados Quiniela Primera Provincia del 13 de Junio
- A la cabeza: 1091
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 1091
- 3320
- 8471
- 7189
- 5215
- 8266
- 5018
- 2803
- 6032
- 2702
- 0818
- 2521
- 2532
- 9566
- 0444
- 2814
- 1366
- 4204
- 7157
- 6777
Resultados Quiniela Matutina Nacional del 13 de Junio
- A la cabeza: 6390
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 6390
- 7526
- 4515
- 0869
- 7826
- 2018
- 7459
- 9499
- 3058
- 0000
- 4746
- 3340
- 1778
- 9348
- 3634
- 0656
- 6171
- 2110
- 0436
- 3761
Resultados Quiniela Matutina Provincia del 13 de Junio
- A la cabeza: 6809
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 6809
- 5229
- 1216
- 8911
- 5529
- 5560
- 0115
- 6142
- 6295
- 2942
- 4114
- 2039
- 8449
- 6957
- 8068
- 6643
- 0188
- 4464
- 4364
- 6137
Resultados Quiniela Vespertina Nacional del 13 de Junio
- A la cabeza: 8040
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 8040
- 3338
- 6573
- 8418
- 7638
- 3213
- 0870
- 2294
- 5845
- 7349
- 7013
- 5434
- 8414
- 7901
- 2510
- 0268
- 9941
- 3428
- 3132
Resultados Quiniela Vespertina Provincia del 13 de Junio
- A la cabeza: 5744
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 5744
- 2205
- 8460
- 1064
- 3529
- 0069
- 1028
- 9064
- 6911
- 3541
- 1370
- 8166
- 6722
- 1128
- 8183
- 5258
- 0085
- 0175
- 3911
- 3262
Resultados Quiniela Nocturna Nacional del 13 de Junio
- A la cabeza: 1916
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 1916
- 7716
- 2774
- 9706
- 0723
- 6432
- 2280
- 6529
- 2954
- 0340
- 2330
- 3421
- 9235
- 2315
- 4498
- 9952
- 8587
- 6005
- 9927
- 3164
Resultados Quiniela Nocturna Provincia del 13 de Junio
- A la cabeza: 5841
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 5841
- 5954
- 5746
- 0019
- 2917
- 0880
- 4247
- 0721
- 4642
- 0725
- 6356
- 8761
- 4831
- 7289
- 6897
- 7567
- 1680
- 4452
- 2263
- 6082
Resultados de la Quiniela del 13 de Junio por provincia
Resultados Córdoba
- Nocturna: 7226
Resultados Santa Fe
- Nocturna: 8862
Resultados Entre Ríos
- Nocturna: 0456
¿Cómo se juega a la Quiniela?
El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.
Sorteos de la Quiniela
Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos:
- La Previa: 10:15 hs.
- La Primera: 12:00 hs.
- La Matutina: 15:00 hs.
- La Vespertina: 18:00 hs.
- La Nocturna: 21:00 hs.