sábado 13 de junio de 2026
SOCIEDAD
JUEGO BANCADO

QUINIELA de hoy Sábado 13 de Junio: todos los resultados de la Nacional y Provincia

Conoce los números ganadores de la quiniela hoy, Sábado 13 de Junio. ¿Cuáles encabezaron cada tanda?

Quiniela
Quiniela | Agencia Shutterstock
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La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela Previa Nacional del 13 de Junio

  • A la cabeza: 6030

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 6030
  2. 6576
  3. 5422
  4. 7945
  5. 4420
  6. 0534
  7. 5471
  8. 9898
  9. 5721
  10. 8727
  11. 8786
  12. 5239
  13. 5988
  14. 4875
  15. 2830
  16. 3512
  17. 0987
  18. 0155
  19. 1855
  20. 4758

Resultados Quiniela Previa Provincia del 13 de Junio

  • A la cabeza: 5011

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

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  1. 5011
  2. 2733
  3. 3601
  4. 1500
  5. 8548
  6. 1292
  7. 0061
  8. 0167
  9. 4318
  10. 4881
  11. 5104
  12. 1583
  13. 0680
  14. 6376
  15. 5715
  16. 6688
  17. 3672
  18. 5405
  19. 3349
  20. 3734

Resultados Quiniela Primera Nacional del 13 de Junio

  • A la cabeza: 8086

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 8086
  2. 0282
  3. 5844
  4. 9944
  5. 8588
  6. 6096
  7. 5186
  8. 5823
  9. 6319
  10. 4799
  11. 9924
  12. 8979
  13. 8481
  14. 8609
  15. 5606
  16. 1429
  17. 1318
  18. 8422
  19. 9749
  20. 8136

Resultados Quiniela Primera Provincia del 13 de Junio

  • A la cabeza: 1091

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 1091
  2. 3320
  3. 8471
  4. 7189
  5. 5215
  6. 8266
  7. 5018
  8. 2803
  9. 6032
  10. 2702
  11. 0818
  12. 2521
  13. 2532
  14. 9566
  15. 0444
  16. 2814
  17. 1366
  18. 4204
  19. 7157
  20. 6777

Resultados Quiniela Matutina Nacional del 13 de Junio

  • A la cabeza: 6390

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 6390
  2. 7526
  3. 4515
  4. 0869
  5. 7826
  6. 2018
  7. 7459
  8. 9499
  9. 3058
  10. 0000
  11. 4746
  12. 3340
  13. 1778
  14. 9348
  15. 3634
  16. 0656
  17. 6171
  18. 2110
  19. 0436
  20. 3761

Resultados Quiniela Matutina Provincia del 13 de Junio

  • A la cabeza: 6809

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 6809
  2. 5229
  3. 1216
  4. 8911
  5. 5529
  6. 5560
  7. 0115
  8. 6142
  9. 6295
  10. 2942
  11. 4114
  12. 2039
  13. 8449
  14. 6957
  15. 8068
  16. 6643
  17. 0188
  18. 4464
  19. 4364
  20. 6137

Resultados Quiniela Vespertina Nacional del 13 de Junio

  • A la cabeza: 8040

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 8040
  2. 3338
  3. 6573
  4. 8418
  5. 7638
  6. 3213
  7. 0870
  8. 2294
  9. 5845
  10. 7349
  11. 7013
  12. 5434
  13. 8414
  14. 7901
  15. 2510
  16. 0268
  17. 9941
  18. 3428
  19. 3132

Resultados Quiniela Vespertina Provincia del 13 de Junio

  • A la cabeza: 5744

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 5744
  2. 2205
  3. 8460
  4. 1064
  5. 3529
  6. 0069
  7. 1028
  8. 9064
  9. 6911
  10. 3541
  11. 1370
  12. 8166
  13. 6722
  14. 1128
  15. 8183
  16. 5258
  17. 0085
  18. 0175
  19. 3911
  20. 3262

Resultados Quiniela Nocturna Nacional del 13 de Junio

  • A la cabeza: 1916

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 1916
  2. 7716
  3. 2774
  4. 9706
  5. 0723
  6. 6432
  7. 2280
  8. 6529
  9. 2954
  10. 0340
  11. 2330
  12. 3421
  13. 9235
  14. 2315
  15. 4498
  16. 9952
  17. 8587
  18. 6005
  19. 9927
  20. 3164

Resultados Quiniela Nocturna Provincia del 13 de Junio

  • A la cabeza: 5841

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 5841
  2. 5954
  3. 5746
  4. 0019
  5. 2917
  6. 0880
  7. 4247
  8. 0721
  9. 4642
  10. 0725
  11. 6356
  12. 8761
  13. 4831
  14. 7289
  15. 6897
  16. 7567
  17. 1680
  18. 4452
  19. 2263
  20. 6082

Resultados de la Quiniela del 13 de Junio por provincia

Resultados Córdoba

  • Nocturna: 7226

Resultados Santa Fe

  • Nocturna: 8862

Resultados Entre Ríos

  • Nocturna: 0456

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos:

  • La Previa: 10:15 hs.
  • La Primera: 12:00 hs.
  • La Matutina: 15:00 hs.
  • La Vespertina: 18:00 hs.
  • La Nocturna: 21:00 hs.
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