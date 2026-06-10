Quiniela de hoy miércoles 10 de junio: todos los resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela Previa Nacional del 10 de junio

• A la cabeza: 9755 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

9755 Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite 9594 5970 8606 4913 0457 6793 3310 9440 8206 8892 1224 7603 2007 4759 0999 6558 9737 8801 1451

Resultados Quiniela Primera Nacional del 10 de junio

• A la cabeza: 6231 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

6231 5167 1188 7804 0015 3302 3709 3786 9985 2981 9526 4437 1348 0850 6311 9718 5159 1275 7668 0299

Resultados Quiniela Matutina Nacional del 10 de junio

• A la cabeza: 7296 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

7296 5612 6385 4494 9141 5905 8072 8987 5186 2051 8921 3684 4408 5469 5167 0387 6550 3449 0378 6757

Resultados Quiniela Vespertina Nacional del 10 de junio

• A la cabeza: 9666 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

9666 5899 5877 5318 6969 5453 5061 4202 3131 0177 9485 0507 5891 6812 7599 9434 2900 6344 7440 7206

Resultados Quiniela Nocturna Nacional del 10 de junio

• A la cabeza: 8305 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

8305 9999 1172 2460 7771 1050 2620 7194 9543 0904 4829 1113 2811 2780 6765 1114 9108 6741 1202 3483

Resultados de la Quiniela del 10 de junio por provincia

Resultados Córdoba

La Previa: 6431

La Primera: 1102

Matutina: 3880

Vespertina: 4192

Nocturna: 5576

Resultados Santa Fe

La Previa: 2891

La Primera: 0344

Matutina: 8153

Vespertina: 6072

Nocturna: 9128

Resultados Entre Ríos

La Previa: 5410

La Primera: 9081

Matutina: 2765

Vespertina: 0833

Nocturna: 4451

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos: