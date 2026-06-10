Quiniela de hoy miércoles 10 de junio: todos los resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.
Resultados Quiniela Previa Nacional del 10 de junio
• A la cabeza: 9755 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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9594
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5970
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8606
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4913
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0457
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6793
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3310
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9440
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8206
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8892
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1224
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7603
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2007
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4759
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0999
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6558
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9737
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8801
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1451
Resultados Quiniela Primera Nacional del 10 de junio
• A la cabeza: 6231 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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6231
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5167
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1188
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7804
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0015
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3302
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3709
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3786
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9985
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2981
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9526
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4437
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1348
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0850
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6311
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9718
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5159
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1275
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7668
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0299
Resultados Quiniela Matutina Nacional del 10 de junio
• A la cabeza: 7296 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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7296
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5612
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6385
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4494
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9141
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5905
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8072
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8987
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5186
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2051
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8921
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3684
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4408
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5469
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5167
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0387
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6550
-
3449
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0378
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6757
Resultados Quiniela Vespertina Nacional del 10 de junio
• A la cabeza: 9666 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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9666
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5899
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5877
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5318
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6969
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5453
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5061
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4202
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3131
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0177
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9485
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0507
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5891
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6812
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7599
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9434
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2900
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6344
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7440
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7206
Resultados Quiniela Nocturna Nacional del 10 de junio
• A la cabeza: 8305 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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8305
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9999
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1172
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2460
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7771
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1050
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2620
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7194
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9543
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0904
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4829
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1113
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2811
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2780
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6765
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1114
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9108
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6741
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1202
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3483
Resultados de la Quiniela del 10 de junio por provincia
Resultados Córdoba
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La Previa: 6431
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La Primera: 1102
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Matutina: 3880
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Vespertina: 4192
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Nocturna: 5576
Resultados Santa Fe
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La Previa: 2891
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La Primera: 0344
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Matutina: 8153
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Vespertina: 6072
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Nocturna: 9128
Resultados Entre Ríos
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La Previa: 5410
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La Primera: 9081
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Matutina: 2765
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Vespertina: 0833
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Nocturna: 4451
¿Cómo se juega a la Quiniela?
El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.
Sorteos de la Quiniela
Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos:
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La Previa: 10:15 hs.
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La Primera: 12:00 hs.
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La Matutina: 15:00 hs.
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La Vespertina: 18:00 hs.
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La Nocturna: 21:00 hs.