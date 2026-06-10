miércoles 10 de junio de 2026
SOCIEDAD
Juego Bancado

Quiniela de hoy miércoles 10 de junio: todos los resultados de la Nacional y Provincia

Conoce los números ganadores de la quiniela hoy, miércoles 10 de junio. ¿Cuáles encabezaron cada tanda?.

Quiniela
Quiniela | Agencia Shutterstock
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La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela Previa Nacional del 10 de junio

• A la cabeza: 9755 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 9755

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  2. 9594

  3. 5970

  4. 8606

  5. 4913

  6. 0457

  7. 6793

  8. 3310

  9. 9440

  10. 8206

  11. 8892

  12. 1224

  13. 7603

  14. 2007

  15. 4759

  16. 0999

  17. 6558

  18. 9737

  19. 8801

  20. 1451

Resultados Quiniela Primera Nacional del 10 de junio

• A la cabeza: 6231 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 6231

  2. 5167

  3. 1188

  4. 7804

  5. 0015

  6. 3302

  7. 3709

  8. 3786

  9. 9985

  10. 2981

  11. 9526

  12. 4437

  13. 1348

  14. 0850

  15. 6311

  16. 9718

  17. 5159

  18. 1275

  19. 7668

  20. 0299

Resultados Quiniela Matutina Nacional del 10 de junio

• A la cabeza: 7296 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 7296

  2. 5612

  3. 6385

  4. 4494

  5. 9141

  6. 5905

  7. 8072

  8. 8987

  9. 5186

  10. 2051

  11. 8921

  12. 3684

  13. 4408

  14. 5469

  15. 5167

  16. 0387

  17. 6550

  18. 3449

  19. 0378

  20. 6757

Resultados Quiniela Vespertina Nacional del 10 de junio

• A la cabeza: 9666 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 9666

  2. 5899

  3. 5877

  4. 5318

  5. 6969

  6. 5453

  7. 5061

  8. 4202

  9. 3131

  10. 0177

  11. 9485

  12. 0507

  13. 5891

  14. 6812

  15. 7599

  16. 9434

  17. 2900

  18. 6344

  19. 7440

  20. 7206

Resultados Quiniela Nocturna Nacional del 10 de junio

• A la cabeza: 8305 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 8305

  2. 9999

  3. 1172

  4. 2460

  5. 7771

  6. 1050

  7. 2620

  8. 7194

  9. 9543

  10. 0904

  11. 4829

  12. 1113

  13. 2811

  14. 2780

  15. 6765

  16. 1114

  17. 9108

  18. 6741

  19. 1202

  20. 3483

Resultados de la Quiniela del 10 de junio por provincia

Resultados Córdoba

  • La Previa: 6431

  • La Primera: 1102

  • Matutina: 3880

  • Vespertina: 4192

  • Nocturna: 5576

Resultados Santa Fe

  • La Previa: 2891

  • La Primera: 0344

  • Matutina: 8153

  • Vespertina: 6072

  • Nocturna: 9128

Resultados Entre Ríos

  • La Previa: 5410

  • La Primera: 9081

  • Matutina: 2765

  • Vespertina: 0833

  • Nocturna: 4451

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos:

  • La Previa: 10:15 hs.

  • La Primera: 12:00 hs.

  • La Matutina: 15:00 hs.

  • La Vespertina: 18:00 hs.

  • La Nocturna: 21:00 hs.

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