Quiniela de hoy jueves 11 de junio: todos los resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organized y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.
Resultados Quiniela Previa Nacional del 11 de junio
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A la cabeza: 0470 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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0470Esto no les gusta a los autoritariosEl ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.Hoy más que nunca Suscribite
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8845
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9272
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9040
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1659
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9705
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8520
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2423
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4684
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9381
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8642
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5171
-
4032
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1725
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8309
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0075
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6615
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9018
-
3247
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1097
Resultados Quiniela Previa PROVINCIA del 11 de junio
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A la cabeza: 0566 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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0566
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9783
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1421
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8921
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6422
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0351
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1795
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5243
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4811
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3672
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1198
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4501
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2831
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5493
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1290
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3724
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6120
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8312
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4452
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7192
Resultados Quiniela Primera Nacional del 11 de junio
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A la cabeza: 7101 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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7101
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7851
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5019
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9043
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2370
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1343
-
1597
-
7835
-
1896
-
8187
-
3227
-
0663
-
7389
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3927
-
0369
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9041
-
4468
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7764
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1746
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6995
Resultados Quiniela Primera PROVINCIA del 11 de junio
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A la cabeza: 2634 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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2634
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4182
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9217
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5021
-
3418
-
7120
-
0122
-
6432
-
5129
-
8320
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7741
-
2390
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5192
-
1102
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3491
-
8122
-
5421
-
9320
-
1142
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0291
Resultados Quiniela Matutina Nacional del 11 de junio
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A la cabeza: 3031 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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3031
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1178
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1018
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8539
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2270
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1700
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5863
-
6139
-
3728
-
1206
-
1709
-
0797
-
1007
-
8244
-
0431
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7999
-
9912
-
2455
-
4028
-
6881
Resultados Quiniela Matutina PROVINCIA del 11 de junio
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A la cabeza: 1543 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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1543
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8231
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4192
-
5410
-
7762
-
1192
-
0231
-
6431
-
1520
-
3672
-
9211
-
5422
-
1902
-
3177
-
4120
-
8291
-
0115
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4531
-
6422
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8193
Resultados Quiniela Vespertina Nacional del 11 de junio
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A la cabeza: 8722 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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8722
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4967
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7666
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2907
-
9502
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3129
-
4474
-
4507
-
1400
-
1275
-
1513
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7791
-
1473
-
2829
-
1620
-
0979
-
2150
-
2404
-
7785
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2163
Resultados Quiniela Vespertina PROVINCIA del 11 de junio
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A la cabeza: 4125 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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4125
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8320
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5172
-
0231
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6411
-
9218
-
1102
-
3541
-
7720
-
8391
-
6122
-
0931
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4152
-
7190
-
5422
-
3127
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8419
-
1104
-
2391
-
5429
Resultados Quiniela Nocturna Nacional del 11 de junio
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A la cabeza: 9987 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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9987
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4244
-
8437
-
4241
-
2760
-
1584
-
5256
-
4630
-
1810
-
2789
-
3442
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6786
-
2145
-
3779
-
5241
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5425
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9880
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6366
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5156
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9612
Resultados Quiniela Nocturna PROVINCIA del 11 de junio
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A la cabeza: 8322 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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8322
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1973
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1595
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6420
-
7192
-
3541
-
0129
-
8411
-
2372
-
5410
-
9812
-
3415
-
2281
-
6432
-
1190
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7122
-
4531
-
0911
-
5426
-
8311
Resultados de la Quiniela del 11 de junio por provincia
Resultados Córdoba
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La Previa: 4920
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La Primera: 1542
-
Matutina: 6310
-
Vespertina: 7741
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Nocturna: 4918
Resultados Santa Fe
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La Previa: 1192
-
La Primera: 6431
-
Matutina: 0254
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Vespertina: 8321
-
Nocturna: 3519
Resultados Entre Ríos
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La Previa: 3410
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La Primera: 9281
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Matutina: 5411
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Vespertina: 0122
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Nocturna: 7129
¿Cómo se juega a la Quiniela?
El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.
Sorteos de la Quiniela
Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos:
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La Previa: 10:15 hs.
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La Primera: 12:00 hs.
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La Matutina: 15:00 hs.
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La Vespertina: 18:00 hs.
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La Nocturna: 21:00 hs.