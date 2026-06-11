viernes 12 de junio de 2026
SOCIEDAD
Juego Bancado

Quiniela de hoy jueves 11 de junio: todos los resultados de la Nacional y Provincia

Conoce los números ganadores de la quiniela hoy, jueves 11 de junio. ¿Cuáles encabezaron cada tanda?.

Quiniela
Quiniela | Agencia Shutterstock
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La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organized y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela Previa Nacional del 11 de junio

  • A la cabeza: 0470 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 0470

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  2. 8845

  3. 9272

  4. 9040

  5. 1659

  6. 9705

  7. 8520

  8. 2423

  9. 4684

  10. 9381

  11. 8642

  12. 5171

  13. 4032

  14. 1725

  15. 8309

  16. 0075

  17. 6615

  18. 9018

  19. 3247

  20. 1097

Resultados Quiniela Previa PROVINCIA del 11 de junio

  • A la cabeza: 0566 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 0566

  2. 9783

  3. 1421

  4. 8921

  5. 6422

  6. 0351

  7. 1795

  8. 5243

  9. 4811

  10. 3672

  11. 1198

  12. 4501

  13. 2831

  14. 5493

  15. 1290

  16. 3724

  17. 6120

  18. 8312

  19. 4452

  20. 7192

Resultados Quiniela Primera Nacional del 11 de junio

  • A la cabeza: 7101 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 7101

  2. 7851

  3. 5019

  4. 9043

  5. 2370

  6. 1343

  7. 1597

  8. 7835

  9. 1896

  10. 8187

  11. 3227

  12. 0663

  13. 7389

  14. 3927

  15. 0369

  16. 9041

  17. 4468

  18. 7764

  19. 1746

  20. 6995

Resultados Quiniela Primera PROVINCIA del 11 de junio

  • A la cabeza: 2634 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 2634

  2. 4182

  3. 9217

  4. 5021

  5. 3418

  6. 7120

  7. 0122

  8. 6432

  9. 5129

  10. 8320

  11. 7741

  12. 2390

  13. 5192

  14. 1102

  15. 3491

  16. 8122

  17. 5421

  18. 9320

  19. 1142

  20. 0291

Resultados Quiniela Matutina Nacional del 11 de junio

  • A la cabeza: 3031 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 3031

  2. 1178

  3. 1018

  4. 8539

  5. 2270

  6. 1700

  7. 5863

  8. 6139

  9. 3728

  10. 1206

  11. 1709

  12. 0797

  13. 1007

  14. 8244

  15. 0431

  16. 7999

  17. 9912

  18. 2455

  19. 4028

  20. 6881

Resultados Quiniela Matutina PROVINCIA del 11 de junio

  • A la cabeza: 1543 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 1543

  2. 8231

  3. 4192

  4. 5410

  5. 7762

  6. 1192

  7. 0231

  8. 6431

  9. 1520

  10. 3672

  11. 9211

  12. 5422

  13. 1902

  14. 3177

  15. 4120

  16. 8291

  17. 0115

  18. 4531

  19. 6422

  20. 8193

Resultados Quiniela Vespertina Nacional del 11 de junio

  • A la cabeza: 8722 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 8722

  2. 4967

  3. 7666

  4. 2907

  5. 9502

  6. 3129

  7. 4474

  8. 4507

  9. 1400

  10. 1275

  11. 1513

  12. 7791

  13. 1473

  14. 2829

  15. 1620

  16. 0979

  17. 2150

  18. 2404

  19. 7785

  20. 2163

Resultados Quiniela Vespertina PROVINCIA del 11 de junio

  • A la cabeza: 4125 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 4125

  2. 8320

  3. 5172

  4. 0231

  5. 6411

  6. 9218

  7. 1102

  8. 3541

  9. 7720

  10. 8391

  11. 6122

  12. 0931

  13. 4152

  14. 7190

  15. 5422

  16. 3127

  17. 8419

  18. 1104

  19. 2391

  20. 5429

Resultados Quiniela Nocturna Nacional del 11 de junio

  • A la cabeza: 9987 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 9987

  2. 4244

  3. 8437

  4. 4241

  5. 2760

  6. 1584

  7. 5256

  8. 4630

  9. 1810

  10. 2789

  11. 3442

  12. 6786

  13. 2145

  14. 3779

  15. 5241

  16. 5425

  17. 9880

  18. 6366

  19. 5156

  20. 9612

Resultados Quiniela Nocturna PROVINCIA del 11 de junio

  • A la cabeza: 8322 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 8322

  2. 1973

  3. 1595

  4. 6420

  5. 7192

  6. 3541

  7. 0129

  8. 8411

  9. 2372

  10. 5410

  11. 9812

  12. 3415

  13. 2281

  14. 6432

  15. 1190

  16. 7122

  17. 4531

  18. 0911

  19. 5426

  20. 8311

Resultados de la Quiniela del 11 de junio por provincia

Resultados Córdoba

  • La Previa: 4920

  • La Primera: 1542

  • Matutina: 6310

  • Vespertina: 7741

  • Nocturna: 4918

Resultados Santa Fe

  • La Previa: 1192

  • La Primera: 6431

  • Matutina: 0254

  • Vespertina: 8321

  • Nocturna: 3519

Resultados Entre Ríos

  • La Previa: 3410

  • La Primera: 9281

  • Matutina: 5411

  • Vespertina: 0122

  • Nocturna: 7129

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos:

  • La Previa: 10:15 hs.

  • La Primera: 12:00 hs.

  • La Matutina: 15:00 hs.

  • La Vespertina: 18:00 hs.

  • La Nocturna: 21:00 hs.

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