Quiniela de hoy jueves 11 de junio: todos los resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organized y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela Previa Nacional del 11 de junio

A la cabeza: 0470 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

0470 Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite 8845 9272 9040 1659 9705 8520 2423 4684 9381 8642 5171 4032 1725 8309 0075 6615 9018 3247 1097

Resultados Quiniela Previa PROVINCIA del 11 de junio

A la cabeza: 0566 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

0566 9783 1421 8921 6422 0351 1795 5243 4811 3672 1198 4501 2831 5493 1290 3724 6120 8312 4452 7192

Resultados Quiniela Primera Nacional del 11 de junio

A la cabeza: 7101 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

7101 7851 5019 9043 2370 1343 1597 7835 1896 8187 3227 0663 7389 3927 0369 9041 4468 7764 1746 6995

Resultados Quiniela Primera PROVINCIA del 11 de junio

A la cabeza: 2634 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

2634 4182 9217 5021 3418 7120 0122 6432 5129 8320 7741 2390 5192 1102 3491 8122 5421 9320 1142 0291

Resultados Quiniela Matutina Nacional del 11 de junio

A la cabeza: 3031 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

3031 1178 1018 8539 2270 1700 5863 6139 3728 1206 1709 0797 1007 8244 0431 7999 9912 2455 4028 6881

Resultados Quiniela Matutina PROVINCIA del 11 de junio

A la cabeza: 1543 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1543 8231 4192 5410 7762 1192 0231 6431 1520 3672 9211 5422 1902 3177 4120 8291 0115 4531 6422 8193

Resultados Quiniela Vespertina Nacional del 11 de junio

A la cabeza: 8722 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

8722 4967 7666 2907 9502 3129 4474 4507 1400 1275 1513 7791 1473 2829 1620 0979 2150 2404 7785 2163

Resultados Quiniela Vespertina PROVINCIA del 11 de junio

A la cabeza: 4125 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

4125 8320 5172 0231 6411 9218 1102 3541 7720 8391 6122 0931 4152 7190 5422 3127 8419 1104 2391 5429

Resultados Quiniela Nocturna Nacional del 11 de junio

A la cabeza: 9987 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

9987 4244 8437 4241 2760 1584 5256 4630 1810 2789 3442 6786 2145 3779 5241 5425 9880 6366 5156 9612

Resultados Quiniela Nocturna PROVINCIA del 11 de junio

A la cabeza: 8322 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

8322 1973 1595 6420 7192 3541 0129 8411 2372 5410 9812 3415 2281 6432 1190 7122 4531 0911 5426 8311

Resultados de la Quiniela del 11 de junio por provincia

Resultados Córdoba

La Previa: 4920

La Primera: 1542

Matutina: 6310

Vespertina: 7741

Nocturna: 4918

Resultados Santa Fe

La Previa: 1192

La Primera: 6431

Matutina: 0254

Vespertina: 8321

Nocturna: 3519

Resultados Entre Ríos

La Previa: 3410

La Primera: 9281

Matutina: 5411

Vespertina: 0122

Nocturna: 7129

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos: