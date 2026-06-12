QUINIELA de hoy Viernes 12 de Junio: TODOS los resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela Previa Nacional del 12 de Junio

• A la cabeza: 6194

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

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6194 3486 8665 0574 0775 0072 9281 1260 3276 6259 8061 1291 1920 0349 0280 6130 6918 5627 1632 3819

Resultados Quiniela Previa PROVINCIA del 12 de Junio

• A la cabeza: 9965

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

9965 6794 5486 8045 8694 7102 4633 3076 7538 4148 2462 2069 4666 9495 9170 7149 0458 2518 9014 0777

Resultados Quiniela Primera Nacional del 12 de Junio

• A la cabeza: 1906

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1906 8951 6419 5699 5055 5827 4181 9636 2155 6130 6013 0826 3212 7052 1101 0936 8687 8119 7362 9538

Resultados Quiniela Primera PROVINCIA del 12 de Junio

• A la cabeza: 5605

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

5605 4369 8657 3015 5526 1278 0860 1218 5809 6557 0671 6658 1553 2869 5313 9104 1517 3981 1082 5524

Resultados Quiniela Matutina Nacional del 12 de Junio

• A la cabeza: 8695

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

8695 0545 6535 0530 3292 0571 9829 5125 1200 9509 6917 3543 4296 1964 7963 8320 6181 6447 4663 6843

Resultados Quiniela Matutina PROVINCIA del 12 de Junio

• A la cabeza: 6061

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

6061 2972 0228 7642 4581 0602 7642 5269 2321 4890 8988 6756 3320 2230 1570 6297 5683 8809 9480 6799

Resultados Quiniela Vespertina Nacional del 12 de Junio

• A la cabeza: 9894

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

9894 8602 1720 1080 0924 2005 9488 6828 0546 5650 9499 7554 0369 2012 3380 9241 4166 6665 3551 2710

Resultados Quiniela Vespertina PROVINCIA del 12 de Junio

• A la cabeza: 5857

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

5857 7365 6704 9250 3403 0518 5010 9541 7354 6096 3900 6923 8000 1265 4534 0616 9166 5570 8088 3970

Resultados Quiniela Nocturna Nacional del 12 de Junio

• A la cabeza: 7745

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

7745 7876 1932 7307 6974 1422 6093 2840 9310 9118 8700 6697 9157 8217 0556 9762 5229 5660 0918 3044

.

Resultados Quiniela Nocturna PROVINCIA del 12 de Junio

• A la cabeza: 9688

9688 0294 5866 8071 1270 1964 6379 7092 2914 6597 1539 5155 1013 4902 0956 3190 1631 0990 8398 4797

Resultados de la Quiniela del Viernes 12 de Junio por provincia

Resultados Córdoba

Nocturna: 4902

Resultados Santa Fe

Nocturna: 8411

Resultados Entre Ríos

Nocturna: 8431

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos: