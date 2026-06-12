viernes 12 de junio de 2026
SOCIEDAD
JUEGO BANCADO

QUINIELA de hoy Viernes 12 de Junio: TODOS los resultados de la Nacional y Provincia

Conoce los números ganadores de la quiniela hoy, Viernes 12 de Junio. ¿Cuáles encabezaron cada tanda?

Quiniela
Quiniela | Agencia Shutterstock
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La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela Previa Nacional del 12 de Junio

A la cabeza: 6194

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

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  1. 6194
  2. 3486
  3. 8665
  4. 0574
  5. 0775
  6. 0072
  7. 9281
  8. 1260
  9. 3276
  10. 6259
  11. 8061
  12. 1291
  13. 1920
  14. 0349
  15. 0280
  16. 6130
  17. 6918
  18. 5627
  19. 1632
  20. 3819

Resultados Quiniela Previa PROVINCIA del 12 de Junio

A la cabeza: 9965

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 9965
  2. 6794
  3. 5486
  4. 8045
  5. 8694
  6. 7102
  7. 4633
  8. 3076
  9. 7538
  10. 4148
  11. 2462
  12. 2069
  13. 4666
  14. 9495
  15. 9170
  16. 7149
  17. 0458
  18. 2518
  19. 9014
  20. 0777

Resultados Quiniela Primera Nacional del 12 de Junio

A la cabeza: 1906

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 1906
  2. 8951
  3. 6419
  4. 5699
  5. 5055
  6. 5827
  7. 4181
  8. 9636
  9. 2155
  10. 6130
  11. 6013
  12. 0826
  13. 3212
  14. 7052
  15. 1101
  16. 0936
  17. 8687
  18. 8119
  19. 7362
  20. 9538

Resultados Quiniela Primera PROVINCIA del 12 de Junio

A la cabeza: 5605

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 5605
  2. 4369
  3. 8657
  4. 3015
  5. 5526
  6. 1278
  7. 0860
  8. 1218
  9. 5809
  10. 6557
  11. 0671
  12. 6658
  13. 1553
  14. 2869
  15. 5313
  16. 9104
  17. 1517
  18. 3981
  19. 1082
  20. 5524

Resultados Quiniela Matutina Nacional del 12 de Junio

A la cabeza: 8695

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 8695
  2. 0545
  3. 6535
  4. 0530
  5. 3292
  6. 0571
  7. 9829
  8. 5125
  9. 1200
  10. 9509
  11. 6917
  12. 3543
  13. 4296
  14. 1964
  15. 7963
  16. 8320
  17. 6181
  18. 6447
  19. 4663
  20. 6843

Resultados Quiniela Matutina PROVINCIA del 12 de Junio

A la cabeza: 6061

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 6061
  2. 2972
  3. 0228
  4. 7642
  5. 4581
  6. 0602
  7. 7642
  8. 5269
  9. 2321
  10. 4890
  11. 8988
  12. 6756
  13. 3320
  14. 2230
  15. 1570
  16. 6297
  17. 5683
  18. 8809
  19. 9480
  20. 6799

Resultados Quiniela Vespertina Nacional del 12 de Junio

A la cabeza: 9894

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 9894
  2. 8602
  3. 1720
  4. 1080
  5. 0924
  6. 2005
  7. 9488
  8. 6828
  9. 0546
  10. 5650
  11. 9499
  12. 7554
  13. 0369
  14. 2012
  15. 3380
  16. 9241
  17. 4166
  18. 6665
  19. 3551
  20. 2710

Resultados Quiniela Vespertina PROVINCIA del 12 de Junio

A la cabeza: 5857

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 5857
  2. 7365
  3. 6704
  4. 9250
  5. 3403
  6. 0518
  7. 5010
  8. 9541
  9. 7354
  10. 6096
  11. 3900
  12. 6923
  13. 8000
  14. 1265
  15. 4534
  16. 0616
  17. 9166
  18. 5570
  19. 8088
  20. 3970

Resultados Quiniela Nocturna Nacional del 12 de Junio

A la cabeza: 7745

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 7745
  2. 7876
  3. 1932
  4. 7307
  5. 6974
  6. 1422
  7. 6093
  8. 2840
  9. 9310
  10. 9118
  11. 8700
  12. 6697
  13. 9157
  14. 8217
  15. 0556
  16. 9762
  17. 5229
  18. 5660
  19. 0918
  20. 3044

.

Resultados Quiniela Nocturna PROVINCIA del 12 de Junio

A la cabeza: 9688

  1. 9688
  2. 0294
  3. 5866
  4. 8071
  5. 1270
  6. 1964
  7. 6379
  8. 7092
  9. 2914
  10. 6597
  11. 1539
  12. 5155
  13. 1013
  14. 4902
  15. 0956
  16. 3190
  17. 1631
  18. 0990
  19. 8398
  20. 4797

Resultados de la Quiniela del Viernes 12 de Junio por provincia

Resultados Córdoba

  • Nocturna: 4902

Resultados Santa Fe

  • Nocturna: 8411

Resultados Entre Ríos

  • Nocturna: 8431

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos:

  • La Previa: 10:15 hs.
  • La Primera: 12:00 hs.
  • La Matutina: 15:00 hs.
  • La Vespertina: 18:00 hs.
  • La Nocturna: 21:00 hs.
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