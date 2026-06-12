QUINIELA de hoy Viernes 12 de Junio: TODOS los resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.
Resultados Quiniela Previa Nacional del 12 de Junio
• A la cabeza: 6194
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 6194
- 3486
- 8665
- 0574
- 0775
- 0072
- 9281
- 1260
- 3276
- 6259
- 8061
- 1291
- 1920
- 0349
- 0280
- 6130
- 6918
- 5627
- 1632
- 3819
Resultados Quiniela Previa PROVINCIA del 12 de Junio
• A la cabeza: 9965
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 9965
- 6794
- 5486
- 8045
- 8694
- 7102
- 4633
- 3076
- 7538
- 4148
- 2462
- 2069
- 4666
- 9495
- 9170
- 7149
- 0458
- 2518
- 9014
- 0777
Resultados Quiniela Primera Nacional del 12 de Junio
• A la cabeza: 1906
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 1906
- 8951
- 6419
- 5699
- 5055
- 5827
- 4181
- 9636
- 2155
- 6130
- 6013
- 0826
- 3212
- 7052
- 1101
- 0936
- 8687
- 8119
- 7362
- 9538
Resultados Quiniela Primera PROVINCIA del 12 de Junio
• A la cabeza: 5605
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 5605
- 4369
- 8657
- 3015
- 5526
- 1278
- 0860
- 1218
- 5809
- 6557
- 0671
- 6658
- 1553
- 2869
- 5313
- 9104
- 1517
- 3981
- 1082
- 5524
Resultados Quiniela Matutina Nacional del 12 de Junio
• A la cabeza: 8695
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 8695
- 0545
- 6535
- 0530
- 3292
- 0571
- 9829
- 5125
- 1200
- 9509
- 6917
- 3543
- 4296
- 1964
- 7963
- 8320
- 6181
- 6447
- 4663
- 6843
Resultados Quiniela Matutina PROVINCIA del 12 de Junio
• A la cabeza: 6061
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 6061
- 2972
- 0228
- 7642
- 4581
- 0602
- 7642
- 5269
- 2321
- 4890
- 8988
- 6756
- 3320
- 2230
- 1570
- 6297
- 5683
- 8809
- 9480
- 6799
Resultados Quiniela Vespertina Nacional del 12 de Junio
• A la cabeza: 9894
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 9894
- 8602
- 1720
- 1080
- 0924
- 2005
- 9488
- 6828
- 0546
- 5650
- 9499
- 7554
- 0369
- 2012
- 3380
- 9241
- 4166
- 6665
- 3551
- 2710
Resultados Quiniela Vespertina PROVINCIA del 12 de Junio
• A la cabeza: 5857
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 5857
- 7365
- 6704
- 9250
- 3403
- 0518
- 5010
- 9541
- 7354
- 6096
- 3900
- 6923
- 8000
- 1265
- 4534
- 0616
- 9166
- 5570
- 8088
- 3970
Resultados Quiniela Nocturna Nacional del 12 de Junio
• A la cabeza: 7745
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 7745
- 7876
- 1932
- 7307
- 6974
- 1422
- 6093
- 2840
- 9310
- 9118
- 8700
- 6697
- 9157
- 8217
- 0556
- 9762
- 5229
- 5660
- 0918
- 3044
.
Resultados Quiniela Nocturna PROVINCIA del 12 de Junio
• A la cabeza: 9688
- 9688
- 0294
- 5866
- 8071
- 1270
- 1964
- 6379
- 7092
- 2914
- 6597
- 1539
- 5155
- 1013
- 4902
- 0956
- 3190
- 1631
- 0990
- 8398
- 4797
Resultados de la Quiniela del Viernes 12 de Junio por provincia
Resultados Córdoba
- Nocturna: 4902
Resultados Santa Fe
- Nocturna: 8411
Resultados Entre Ríos
- Nocturna: 8431
¿Cómo se juega a la Quiniela?
El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.
Sorteos de la Quiniela
Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos:
- La Previa: 10:15 hs.
- La Primera: 12:00 hs.
- La Matutina: 15:00 hs.
- La Vespertina: 18:00 hs.
- La Nocturna: 21:00 hs.