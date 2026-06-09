Quiniela de hoy martes 9 de junio: todos los resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela Previa Nacional del 9 de junio

A la cabeza: 0215

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

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0215 1605 1123 2395 1157 4526 4617 0146 8216 4461 1381 0349 8427 8643 4421 6295 9287 7430 2345 2651

Resultados Quiniela Previa Provincia del 9 de junio

A la cabeza: 4548

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

4548 4326 1975 2654 3033 8872 2237 1496 5780 7122 8109 0515 4538 8778 4305 3104 6231 7177 7314 1832

Resultados Quiniela Primera Nacional del 9 de junio

A la cabeza: 8526

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

8526 4090 2018 3895 7264 3292 9890 8830 8709 2694 2236 1403 9113 7634 6028 1024 8207 9408 8487 5319

Resultados Quiniela Primera Provincia del 9 de junio

A la cabeza: 9409

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

9409 3513 2410 4667 9710 7656 7656 1071 1144 6104 9068 8854 0953 8439 1981 0595 2698 1079 8926 3012

Resultados Quiniela Matutina Nacional del 9 de junio

A la cabeza: 8786

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

8786 4022 0572 9453 4351 9879 2548 7819 9667 3925 4365 7587 7849 7197 9743 8837 6971 0050 2066 1345

Resultados Quiniela Matutina Provincia del 9 de junio

A la cabeza: 2434

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

2434 7677 9647 2178 3982 3397 1312 3679 6288 0213 7802 3744 6621 6713 9179 9620 5629 5234 2474 0137

Resultados Quiniela Vespertina Nacional del 9 de junio

A la cabeza: 0364

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

0364 8171 5650 5031 0373 6761 1701 4288 9356 3166 4532 5901 9152 4952 0088 9539 2642 9938 8073 4893

Resultados Quiniela Vespertina Provincia del 9 de junio

A la cabeza: 9861

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

9861 8871 5679 0889 1760 7015 9878 6785 3777 8226 6846 4638 2823 6447 1637 0604 4943 5999 8199 5857

Resultados Quiniela Nocturna Nacional del 9 de junio

A la cabeza: 5327

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

5327 8089 9769 5386 2756 3720 2854 8395 0721 1297 6114 3584 1823 6214 6415 5092 7001 5183 7980 9436

Resultados Quiniela Nocturna Provincia del 9 de junio

A la cabeza: 4746

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

4746 1884 1721 9720 1093 1748 5327 4229 7297 7726 2096 8060 7268 4177 9752 2328 8679 0421 8380 7172

Resultados de la Quiniela del 9 de junio por provincia

Resultados Córdoba

La Previa: 4388

La Primera: 4092

Matutina: 3325

Vespertina: 7554

Nocturna: 1217

Resultados Santa Fe

La Previa: 7290

La Primera: 9224

Matutina: 7299

Vespertina: 1482

Nocturna: 8550

Resultados Entre Ríos

La Previa: 2391

La Primera: 1032

Matutina: 5402

Vespertina: 8891

Nocturna: 3672

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos: