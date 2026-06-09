miércoles 10 de junio de 2026
SOCIEDAD
Juego Bancado

Quiniela de hoy martes 9 de junio: todos los resultados de la Nacional y Provincia

Conoce los números ganadores de la quiniela hoy, martes 9 de junio. ¿Cuáles encabezaron cada tanda?

Quiniela
Quiniela | Agencia Shutterstock
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La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela Previa Nacional del 9 de junio

  • A la cabeza: 0215

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

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  1. 0215

  2. 1605

  3. 1123

  4. 2395

  5. 1157

  6. 4526

  7. 4617

  8. 0146

  9. 8216

  10. 4461

  11. 1381

  12. 0349

  13. 8427

  14. 8643

  15. 4421

  16. 6295

  17. 9287

  18. 7430

  19. 2345

  20. 2651

Resultados Quiniela Previa Provincia del 9 de junio

  • A la cabeza: 4548

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 4548

  2. 4326

  3. 1975

  4. 2654

  5. 3033

  6. 8872

  7. 2237

  8. 1496

  9. 5780

  10. 7122

  11. 8109

  12. 0515

  13. 4538

  14. 8778

  15. 4305

  16. 3104

  17. 6231

  18. 7177

  19. 7314

  20. 1832

Resultados Quiniela Primera Nacional del 9 de junio

  • A la cabeza: 8526

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 8526

  2. 4090

  3. 2018

  4. 3895

  5. 7264

  6. 3292

  7. 9890

  8. 8830

  9. 8709

  10. 2694

  11. 2236

  12. 1403

  13. 9113

  14. 7634

  15. 6028

  16. 1024

  17. 8207

  18. 9408

  19. 8487

  20. 5319

Resultados Quiniela Primera Provincia del 9 de junio

  • A la cabeza: 9409

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 9409

  2. 3513

  3. 2410

  4. 4667

  5. 9710

  6. 7656

  7. 7656

  8. 1071

  9. 1144

  10. 6104

  11. 9068

  12. 8854

  13. 0953

  14. 8439

  15. 1981

  16. 0595

  17. 2698

  18. 1079

  19. 8926

  20. 3012

Resultados Quiniela Matutina Nacional del 9 de junio

  • A la cabeza: 8786

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 8786

  2. 4022

  3. 0572

  4. 9453

  5. 4351

  6. 9879

  7. 2548

  8. 7819

  9. 9667

  10. 3925

  11. 4365

  12. 7587

  13. 7849

  14. 7197

  15. 9743

  16. 8837

  17. 6971

  18. 0050

  19. 2066

  20. 1345

Resultados Quiniela Matutina Provincia del 9 de junio

  • A la cabeza: 2434

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 2434

  2. 7677

  3. 9647

  4. 2178

  5. 3982

  6. 3397

  7. 1312

  8. 3679

  9. 6288

  10. 0213

  11. 7802

  12. 3744

  13. 6621

  14. 6713

  15. 9179

  16. 9620

  17. 5629

  18. 5234

  19. 2474

  20. 0137

Resultados Quiniela Vespertina Nacional del 9 de junio

  • A la cabeza: 0364

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 0364

  2. 8171

  3. 5650

  4. 5031

  5. 0373

  6. 6761

  7. 1701

  8. 4288

  9. 9356

  10. 3166

  11. 4532

  12. 5901

  13. 9152

  14. 4952

  15. 0088

  16. 9539

  17. 2642

  18. 9938

  19. 8073

  20. 4893

Resultados Quiniela Vespertina Provincia del 9 de junio

  • A la cabeza: 9861

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 9861

  2. 8871

  3. 5679

  4. 0889

  5. 1760

  6. 7015

  7. 9878

  8. 6785

  9. 3777

  10. 8226

  11. 6846

  12. 4638

  13. 2823

  14. 6447

  15. 1637

  16. 0604

  17. 4943

  18. 5999

  19. 8199

  20. 5857

Resultados Quiniela Nocturna Nacional del 9 de junio

  • A la cabeza: 5327

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 5327

  2. 8089

  3. 9769

  4. 5386

  5. 2756

  6. 3720

  7. 2854

  8. 8395

  9. 0721

  10. 1297

  11. 6114

  12. 3584

  13. 1823

  14. 6214

  15. 6415

  16. 5092

  17. 7001

  18. 5183

  19. 7980

  20. 9436

Resultados Quiniela Nocturna Provincia del 9 de junio

  • A la cabeza: 4746

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 4746

  2. 1884

  3. 1721

  4. 9720

  5. 1093

  6. 1748

  7. 5327

  8. 4229

  9. 7297

  10. 7726

  11. 2096

  12. 8060

  13. 7268

  14. 4177

  15. 9752

  16. 2328

  17. 8679

  18. 0421

  19. 8380

  20. 7172

Resultados de la Quiniela del 9 de junio por provincia

Resultados Córdoba

  • La Previa: 4388

  • La Primera: 4092

  • Matutina: 3325

  • Vespertina: 7554

  • Nocturna: 1217

Resultados Santa Fe

  • La Previa: 7290

  • La Primera: 9224

  • Matutina: 7299

  • Vespertina: 1482

  • Nocturna: 8550

Resultados Entre Ríos

  • La Previa: 2391

  • La Primera: 1032

  • Matutina: 5402

  • Vespertina: 8891

  • Nocturna: 3672

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos:

  • La Previa: 10:15 hs.

  • La Primera: 12:00 hs.

  • La Matutina: 15:00 hs.

  • La Vespertina: 18:00 hs.

  • La Nocturna: 21:00 hs.

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