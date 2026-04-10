Bioferia 2026: el festival de sustentabilidad más grande de la región llega al Hipódromo

La séptima edición de Bioferia desembarca este fin de semana en el Hipódromo de Palermo. Desde ayer y hasta mañana, el tradicional predio se convertirá en el epicentro del movimiento sustentable más importante de Latinoamérica.

Tras haber convocado a más de 45.000 personas en su edición anterior, el festival regresa con una propuesta superadora. El evento busca consolidarse como un espacio diverso en el que la comunidad puede celebrar el cambio a través del aprendizaje y el disfrute.

La edición 2026 contará con más de ocho escenarios y 12 áreas temáticas que atraviesan la vida cotidiana. Los asistentes podrán recorrer sectores dedicados a la alimentación, movilidad, arquitectura, diseño, moda y hasta un innovador observatorio de hongos.

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La música será protagonista con una grilla confirmada que incluye a bandas como Ainda, Rusea y Nación Ekeko. También se sumarán Manu Pozzi y Astroluz, junto a propuestas de ecstatic dance y coffee raves que garantizarán un recorrido vibrante.

Para quienes buscan capacitación, expertos brindarán charlas y talleres sobre soluciones para un futuro consciente. Además, habrá actividades de bienestar como clases de yoga, meditación, fitness y espacios dedicados a la plantación de especies nativas.

La edición 2026 de la Bioferia contará con más de ocho escenarios dedicados a la música

La gastronomía consciente no faltará, con un mercado repleto de opciones vegetarianas, veganas y sin TACC para todo el público. Empresas, emprendedores y ONGs se unirán en estas tres jornadas para promover el consumo responsable y el triple impacto.

El arte también será de la movida con instalaciones inmersivas y colectivas, pintura en vivo y esculturas que resignifican la materia. En este caso, la propuesta incluye a los artistas Romina Yurzola; Catalina Guerrico; Parley Argentina y TACHA.