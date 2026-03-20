Bullying en Argentina: cifras alarmantes, impacto en estudiantes y qué dicen los últimos datos

El catalizador de la violencia entre jóvenes, muchas veces, es recibir o ejercer bullying. ¿De qué hablamos cuando hablamos de bullying? No está de más recordarlo: se trata del acoso entre pares, menores de edad, generalmente en el ámbito escolar, aunque no exclusivamente. De hecho, el ciberbullying está en alza.

A continuación, algunos datos preocupantes que surgen de investigaciones del Observatorio Argentinos por la Educación:

Poco menos del 50% de los chicos afirma que es agredido físicamente por sus compañeros varias veces al mes o más (incluso varias veces por semana). El estudio se realizó en alumnos de 15 años. Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite Los estudiantes que sufren acoso frecuente (“una vez a la semana o más”) obtienen peores resultados académicos. 6 de cada 10 alumnos de sexto grado reportan haber sido víctimas de agresiones en la escuela o en redes sociales. Solo un 34% reconoce haber ejercido bullying, pero un 56% fue testigo. El 42% de los estudiantes dice que le robaron o rompieron sus pertenencias en la escuela. El 56% se siente excluido “a veces” o “siempre” dentro del ámbito escolar. Hay diferencias provinciales significativas: en CABA el 26% se sintió discriminado, mientras que en Chaco asciende al 49%, seguido por Santiago del Estero y La Rioja.

Argentina ocupa el quinto lugar mundial en casos de bullying y ciberbullying

El motivo más frecuente de discriminación es el aspecto físico, seguido por los intereses y la orientación sexual. Sin embargo, muchos estudiantes mencionan “otros motivos” no identificados.

También se observan variaciones regionales: por ejemplo, la discriminación por aspecto físico es mayor en CABA (38%) que en Santiago del Estero (29%), mientras que en esta última la orientación sexual (28%) y el lugar de nacimiento (28%) tienen mayor peso.

El 87% recurre a docentes ante conflictos, lo que indica que los profesores están al tanto de estas situaciones.

A nivel global, según la UNESCO, 1 de cada 3 estudiantes ha sufrido bullying alguna vez.

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En Argentina, la ONG Bullying Sin Fronteras ubicó al país en el puesto 5 en 2023 y en el puesto 10 en 2025, con diferencias según si se mide la frecuencia o la gravedad de los casos.

MV