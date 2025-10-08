Cafecito BA es uno de los eventos de café que se puso de moda en distintas partes de Buenos Aires. Organizado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el evento busca reunir a los amantes del café y ahora estará presente el próximo fin de semana en la Plaza de las Naciones Unidas, Recoleta.

Ahora, llega una nueva edición este fin de semana donde las personas podrán disfrutar de 30 puestos de café de especialidad, pastelería y propuestas para toda la familia con opciones sin TACC y veganas.

Qué hacer en Cafecito BA

El evento se realizará este sábado 11 y domingo 12 de octubre a cielo abierto en la Plaza de las Naciones Unidas. Los visitantes encontrarán zona de juegos con kermés, lectura de la borra del café y shows en vivo que van de una sinfónica con más de 30 músicos a un Encuentro Beatle, además de saxo, cuerdas y cierre con DJ de vinilos.

Qué puestos de café participarán en Cafecito BA

Algunos de los locales gastronómicos que participarán de Cafecito BA con precios desde $3500 para cafés y desde $3500 en pastelería son los siguientes:

Al Paso, Azul Café, Bilbo Café, Cura Té Alma, Bulgaro, Ciro, Costanzo, Colonia Bar, Crisol, Creperie, Pastelería Don Blanco, Gontran Cherrier, GRAMO (sin TACC), Hobby Café, Juanito Patisserie, Kraft Coffee Deli, Laban, La Giralda, La Kitchen, Las Flores (sin TACC), Le Blé, Lobo Café, Maru Botana, Modo Barista, Nómada (opciones veganas), NEGRO, Palmyra, Puerto Blest, Sasha Pasteles, Sinsa Café y The NYC Cookies.

Cómo llegar a la Plaza de las Naciones Unidas, Recoleta

Algunas de las opciones que hay para llegar a la Plaza de las Naciones Unidas son las siguientes:

Las líneas de colectivo que pasan cerca son: 17, 21, 24, 33, 41, 59, 60, 67, 93, 95, 102, 118, 130.

Subte: podés usar la línea H del Subte y bajarte en la estación Facultad de Derecho.