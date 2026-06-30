Calendario UBA 2026: cuándo inscribirse al CBC y a UBA XXI para el segundo cuatrimestre

La Universidad de Buenos Aires (UBA) habilitó las fechas de inscripción para todas aquellas personas que deseen comenzar sus estudios superiores durante el segundo cuatrimestre de 2026. Esta convocatoria se encuentra orientada tanto a los estudiantes que ingresan por primera vez a la institución de manera presencial a través del Ciclo Básico Común (CBC) como a quienes opten por la modalidad a distancia mediante el programa UBA XXI.

El proceso de admisión consta de tres instancias obligatorias que incluyen la preinscripción en línea, la correspondiente presentación de la documentación escolar y la posterior selección de la sede y el turno a través de las plataformas digitales oficiales de la universidad.

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Fechas clave del calendario de trámites y requisitos

El cronograma administrativo estipula diferentes períodos de tiempo según la situación académica de cada uno de los aspirantes. El trámite de preingreso para quienes nunca se hayan anotado en la universidad se extenderá desde el 26 de junio hasta el 13 de julio, misma fecha asignada para el proceso de re-matriculación destinado a los alumnos que ya formaban parte del CBC pero que todavía no poseían un usuario en el sistema SIU Guaraní.

Por su parte, los trámites correspondientes a cambios de carrera y simultaneidad permanecerán vigentes desde el 26 de junio hasta el 6 de julio, mientras que la inscripción puntual a las materias virtuales de UBA XXI se llevará a cabo desde el 8 hasta el 26 de julio.

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Para completar de forma exitosa la incorporación a las carreras, los nuevos alumnos deben acreditar la finalización de sus estudios secundarios mediante la presentación del título analítico legalizado por la Dirección de Legalizaciones de la UBA a través de la plataforma de Trámites a Distancia (TAD). En caso de no contar con el documento definitivo emitido por las autoridades escolares, los postulantes podrán adjuntar de forma provisoria una constancia de título en trámite o la certificación secundaria sin legalizar para evitar la pérdida del cuatrimestre de cursada.

Funcionamiento del Ciclo Básico Común y la opción virtual

El Ciclo Básico Común representa el primer año de cursada para todas las carreras de la Universidad de Buenos Aires y cumple una función orientadora compartida entre distintas disciplinas. El trayecto estándar consta de seis materias obligatorias, con un límite de asignación automática de hasta tres materias por cuatrimestre para los ingresantes primerizos, quienes no podrán elegir los horarios ni las sedes de forma manual en esta primera etapa.

El plan se divide en dos materias comunes a todos los trayectos institucionales, dos ligadas a la orientación general de la disciplina elegida y dos asignaturas específicas de la carrera técnica o de grado seleccionada por el estudiante.

La convocatoria se encuentra orientada tanto a los estudiantes que ingresan al Ciclo Básico Común (CBC) como a quienes opten por la modalidad a distancia mediante UBA XXI

Como alternativa de cursada, el programa de educación a distancia UBA XXI ofrece la posibilidad de adelantar y rendir las materias obligatorias de manera completamente virtual. Esta propuesta académica cuenta con aulas digitales y recursos audiovisuales adaptados para el aprendizaje en línea, otorgando a las materias aprobadas bajo esta modalidad el mismo valor académico que las clases presenciales tradicionales.

Las autoridades de la casa de altos estudios recordaron que ambas modalidades de cursada son combinables entre sí y recomendaron realizar el seguimiento del calendario en los portales web oficiales para revisar la disponibilidad de turnos en las sedes.

API/MSS