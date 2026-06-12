La UBA reconocerá materias del CBC a egresados de sus colegios

La Universidad de Buenos Aires (UBA) resolvió reconocer de manera automática materias del Ciclo Básico Común (CBC) a los egresados de sus escuelas secundarias dependientes, una medida que permitirá a cientos de estudiantes reducir el trayecto inicial de ingreso a la universidad y avanzar más rápidamente hacia las carreras de grado. El beneficio empezaría a regir desde ahora para los que hayan finalizado quinto año.

La decisión fue aprobada por el Consejo Superior y alcanzará a quienes hayan finalizado sus estudios en cinco establecimientos preuniversitarios: el Colegio Nacional de Buenos Aires, la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, el Instituto Libre de Segunda Enseñanza, la Escuela de Educación Técnica de Nivel Secundario y la Escuela de Educación Técnico Profesional de Nivel Medio en Producción Agropecuaria y Agroalimentaria.

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Según la resolución, “la Secretaría de Asuntos Académicos realizó un análisis técnico-curricular de los planes de estudio y contenidos mínimos” de cada una de las escuelas para determinar qué asignaturas del CBC pueden considerarse ya aprobadas por los conocimientos adquiridos durante la formación secundaria.

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“A partir del análisis realizado, se identifican asignaturas del Ciclo Básico Común que se encuentran cubiertas por la formación recibida en cada escuela”, sostiene el texto firmado por el rector Ricardo Gelpi. Además, señala que “resulta importante establecer un reconocimiento por asignatura que permita fortalecer los procesos académicos y administrativos, evitando tratamientos disímiles respecto de una misma asignatura cuando el fundamento curricular del reconocimiento reside en la formación previa acreditada” por los egresados

El argumento de la medida es “fortalecer la articulación académica entre los niveles secundario y superior, valorizando la formación impartida por dichos establecimientos y generando un beneficio concreto para sus egresados/as mediante el reconocimiento de saberes y competencias previamente adquiridos”.

“Esta medida favorece la continuidad de las trayectorias académicas" de los egresados "sin afectar las exigencias propias de cada carrera ni los requisitos correspondientes a las asignaturas del Ciclo Básico Común que no se encuentren comprendidas en el presente reconocimiento”, agregan.

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La cantidad de materias reconocidas variará según el colegio de origen y la carrera elegida. Detallan qué materias del CBC (acompañadas por su código de identificación) serán reconocidas como aprobadas para los egresados de cada escuela. A los de la Escuela de Educación Técnico Profesional de Nivel Medio en Producción Agropecuaria y Agroalimentaria les reconocerán las siguientes:

Álgebra (027)

Álgebra (071)

Análisis Matemático (072)

Análisis Matemático A (066)

Biología (08)

Biología e Introducción a la Biología Celular (054)

Biología e Introducción a la Biología Celular B (091)

Economía (RESCS-2024-1557-E-UBA-REC)

Filosofía (042)

Física (03)

Física e Introducción a la Biofísica (053)

Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado (024)

Introducción al Pensamiento Científico (040)

Matemática (51)

Matemática (61)

Química (05)

Sociología (014)

Trabajo y Sociedad (070)

A los egresados del Colegio Nacional de Buenos Aires les reconocerán como aprobadas de forma automática:

Biología (08)

Economía (RESCS-2024-1557-E-UBA-REC)

Filosofía (042)

Física (03)

Historia Económica y Social General (074)

Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado (024)

Introducción al Pensamiento Científico (040)

Matemática (51)

Matemática (61)

Principios de Derechos Humanos y Derecho Constitucional (050)

Psicología (015)

Química (05)

Trabajo y Sociedad (070)

A los egresados de la Escuela Superior de Comercio “Carlos Pellegrini” les reconocerán como aprobadas de forma automática:

Administración General (086)

Análisis Contable (092)

Biología (08)

Economía (RESCS-2024-1557-E-UBA-REC)

Filosofía (042)

Física (03)

Historia Económica y Social General (074)

Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado (024)

Introducción al Pensamiento Científico (040)

Matemática (51)

Matemática (61)

Principios de Derechos Humanos y Derecho Constitucional (050)

Principios Generales del Derecho Privado (089)

Psicología (015)

Química (05)

Sociología (014)

Sociología de las Organizaciones (094)

Trabajo y Sociedad (070)

A los egresados/as de la Escuela de Educación Técnica de Nivel Secundario les reconocerán como aprobadas de forma automática:

Biología (08)

Física (03)

Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado (024)

Introducción al Pensamiento Científico (040)

Matemática (51)

Matemática (61)

Pensamiento Computacional (090)

Química (05)

Trabajo y Sociedad (070)

A los egresados/as del Instituto Libre de Segunda Enseñanza (ILSE) les reconocerán como aprobadas de forma automática:

Biología (08)

Economía (RESCS-2024-1557-E-UBA-REC)

Filosofía (042)

Física (03)

Historia Económica y Social General (074)

Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado (024)

Introducción al Pensamiento Científico (040)

Matemática (51)

Matemática (61)

Principios de Derechos Humanos y Derecho Constitucional (050)

Psicología (015)

Química (05)

Trabajo y Sociedad (070)

Para acceder al beneficio, los egresados deberán iniciar el trámite ante la facultad correspondiente a la carrera elegida, presentar la constancia de inscripción al CBC y acreditar su título secundario legalizado por la Dirección de Legalizaciones de la UBA.

La decisión llega en medio de las discusiones por el financiamiento universitario y abre interrogantes sobre el futuro del tradicional sexto año optativo que ofrecían algunas de estas escuelas. Hasta ahora, ese trayecto permitía obtener equivalencias parciales del CBC; con el nuevo esquema, los estudiantes podrán acceder al reconocimiento de materias con solo haber completado el quinto año de la secundaria.

RM