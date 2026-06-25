Dos colegios argentinos fueron elegidos entre los diez mejores del mundo

Dos instituciones educativas argentinas fueron seleccionadas entre las diez mejores del mundo en los World’s Best School Prizes 2026, considerados los premios educativos más importantes a nivel internacional. Se trata de Northfield School Campus Puertos, de Escobar, provincia de Buenos Aires, y del Colegio San Pedro Apóstol, de la ciudad de Córdoba, según los datos publicados por la organización global T4 Education.

La distinción ubicó nuevamente a la Argentina en una posición destacada dentro de una competencia que reúne cada año a miles de escuelas de más de 90 países. Los galardones, creados en 2022 y conocidos popularmente como "el Mundial de las Escuelas", premian la capacidad de transformación de los establecimientos en cinco categorías diferenciadas.

En esta edición, únicamente 50 establecimientos de todo el mundo lograron ingresar al Top 10 de cada división. Los ganadores finales serán elegidos por un jurado internacional de especialistas y los resultados se complementarán con una votación pública abierta para definir el denominado Community Choice Award.

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El modelo de datos de Northfield School y el laboratorio sustentable de Córdoba

Northfield School Campus Puertos fue seleccionada en la categoría Innovación debido a la implementación de un modelo pedagógico basado en la investigación y el análisis de datos. La institución bonaerense diseñó un sistema integral para registrar información académica y operativa que permite detectar dificultades tempranas y personalizar la enseñanza.

Conforme a las estadísticas de la propia red escolar, durante el período de evaluación se analizaron los trayectos de 2449 estudiantes. Los indicadores reflejaron que el 72% de los alumnos de primer grado alcanzó altos niveles de fluidez lectora, mientras que el 95% de sus egresados continúa con éxito sus estudios universitarios.

Por su parte, el Colegio San Pedro Apóstol de Córdoba accedió al Top 10 mundial en la categoría Acción Ambiental. La escuela, ubicada de forma adyacente a la Reserva Natural General San Martín, reconfiguró su estructura para funcionar como un laboratorio vivo de sostenibilidad gestionado por los propios estudiantes.

Entre sus proyectos principales se destaca el diseño de biofiltros para reutilizar el agua de los bebederos del establecimiento, dispositivos construidos con materiales reciclados que dan sustento a ecosistemas de fauna nativa. Asimismo, la institución cuenta con una planta solar que genera el 71,98% del consumo energético total del edificio.

Los sistemas de gestión ambiental del colegio cordobés permitieron reducir en un 90% el uso de plásticos descartables en su comedor principal. Además, la aplicación de técnicas de hidroponía y acuaponía redujo en la misma proporción el consumo de agua en comparación con los esquemas de la agricultura tradicional.

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El mensaje de los colegios

Los directivos de ambas instituciones coincidieron en que el reconocimiento internacional convalida un proceso de mejora continua. Desde el establecimiento de Escobar señalaron a los medios que los datos fortalecen la mirada docente, mientras que las autoridades cordobesas recalcaron que los alumnos operan hoy como verdaderos agentes de cambio.

La organización del evento confirmó que las 50 escuelas finalistas de todo el planeta asistirán al World Schools Summit. La conferencia anual se desarrollará en la ciudad de Londres los días 16 y 17 de enero de 2027, cita donde se profundizarán los debates sobre las reformas pedagógicas globales.

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