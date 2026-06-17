La UBA sigue en el top 100 mundial, pero la motosierra ya golpea sus investigaciones

Pese a la tormenta económica y los recortes presupuestarios, la Universidad de Buenos Aires (UBA) sigue jugando en las grandes ligas. La casa de estudios logró defender su lugar de privilegio y se ubicó en el puesto 84 del flamante QS World University Rankings 2027. Este logro no es menor: es la única institución de toda América Latina que logró meterse dentro del codiciado top 100 mundial. Pero la celebración viene con un sabor agridulce, ya que el desfinanciamiento nacional empezó a pasar factura y abrió grietas en áreas clave de la investigación científica.

Para dimensionar el logro, hay que mirar los números fríos. La consultora británica Quacquarrelli Symonds evaluó a más de 8.800 universidades de 106 países. En ese océano académico, la UBA sacó chapa en dos dimensiones donde logró meterse en el selecto top 50 global: alcanzó el escalón 34 en Reputación Académica y brilló en el puesto 24 en Resultados de Empleabilidad. Básicamente, el mundo reconoce la excelencia de sus aulas y las empresas se pelean por contratar a sus graduados para posiciones de liderazgo.

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La contracara de este prestigio histórico es el impacto directo del ajuste económico en la ciencia. El ranking británico detectó un retroceso preocupante en el indicador que mide las "Redes Internacionales". Este ítem evalúa la capacidad operativa de generar papers y publicaciones científicas en conjunto con investigadores de otros países. La falta de recursos cortó los lazos y frenó proyectos, demostrando que no se puede sostener el prestigio global sin los fondos necesarios.

El rector de la institución, Ricardo Gelpi, no esquivó la realidad. Dijo que mantenerse en la cima demuestra que "el esfuerzo de docentes, no docentes e investigadores no es en vano", pero advirtió al mismo tiempo que el desfinanciamiento de los últimos años ya muestra consecuencias directas. Lejos de bajar los brazos, señaló que este reconocimiento redobla la responsabilidad de la universidad frente a una sociedad que confía ciegamente en la educación pública.

Desde Londres, la mirada fue igual de analítica. Ben Sowter, vicepresidente de QS, elogió la capacidad de enseñanza argentina, pero puso el dedo en la llaga al hablar de la ciencia. Explicó que la presión por la falta de fondos, la crisis salarial y las movilizaciones masivas generaron una profunda inquietud internacional. La duda que queda a nivel global es si el país podrá garantizar la continuidad de sus programas científicos con semejantes restricciones presupuestarias.

En esa misma sintonía, el vicerrector Emiliano Yacobitti aprovechó los resultados para pedir que se cuide lo que verdaderamente funciona. Planteó que es importante abrir una nueva etapa de diálogo institucional para "poner en el centro la discusión sobre qué universidad necesita la Argentina" de cara al futuro. Para que ese debate tenga sentido y no sea solo un deseo, exigió la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario.

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Liderazgo absoluto puertas adentro

Más allá de la feroz competencia internacional, el desempeño de la UBA dentro de las fronteras argentinas es sencillamente imbatible. Si el sistema de educación superior del país fuera un campeonato, la institución porteña se llevaría la copa, liderando de manera indiscutida seis de los nueve parámetros que exige la estricta metodología de Quacquarrelli Symonds.

Los puntos donde la UBA mira a todos desde arriba van desde su prestigio académico hasta la excelente valoración que hacen las empresas al contratar a sus egresados. También marca el ritmo en cuestiones de sostenibilidad, en la llegada de profesores extranjeros y en sus redes de investigación, incluso llevando la pesada mochila del ajuste a cuestas.

Estos números confirman que sigue siendo la nave insignia indiscutida de la educación en Argentina. La foto que deja el ranking 2027 es clarísima: a la UBA le sobra talento humano para sentarse en la mesa de las potencias del primer mundo, pero necesita que le garanticen los fondos para que su maquinaria científica no se termine apagando.

TC