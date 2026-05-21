Dos carreras de la UBA siguen sin iniciar el cuatrimestre por el conflicto universitario

El conflicto universitario en la Universidad de Buenos Aires (UBA) sigue generando impacto en el dictado de clases y ya afecta de manera directa a miles de estudiantes. En la Facultad de Ciencias Exactas, dos carreras aún no pudieron comenzar el cuatrimestre debido a las medidas de fuerza docentes y no docentes.

Se trata de Ciencias de Datos y Ciencias de la Computación, dos de las carreras con mayor demanda laboral en el área tecnológica. A casi dos meses del inicio del ciclo lectivo, los estudiantes todavía no tuvieron clases en varias materias, lo que genera incertidumbre sobre la continuidad del cuatrimestre.

“Hay mucha angustia”: la UBA denuncia un recorte del 30% a sus hospitales y rechaza la derogación de la ley universitaria

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El conflicto se da en el marco de los reclamos por la falta de implementación de la Ley de Financiamiento Universitario y por la situación salarial del sector docente, que mantiene medidas de fuerza en distintas facultades del país.

Clases interrumpidas y riesgo de pérdida del cuatrimestre

Mientras en gran parte de la UBA los estudiantes avanzan hacia la etapa de parciales, en estas dos carreras el panorama es distinto. La ausencia de clases presenciales y virtuales en varias materias encendió la alarma entre alumnos y autoridades, ante la posibilidad de que el cuatrimestre se vea comprometido.

En este contexto, desde el rectorado de la UBA señalaron que en la mayoría de las facultades se intentó sostener la actividad académica durante los paros, ya sea mediante el uso de plataformas virtuales o la reprogramación de contenidos.

Sin embargo, admiten que la situación en Ciencias Exactas presenta particularidades por la extensión del conflicto en algunas cátedras específicas.

Preocupación en el rectorado y diferencias entre facultades

Fuentes del rectorado de la UBA, encabezado por Ricardo Gelpi, remarcaron que el objetivo general fue evitar que las medidas de fuerza afecten el desarrollo de las cursadas.

En ese sentido, explicaron que en varias unidades académicas se adoptaron alternativas como clases virtuales, materiales en campus o esquemas de dictado parcial para sostener el calendario académico.

Experto de UBA: “Siempre en los planes anti inflacionarios se aprecia el dólar alrededor del 20% pero con Milei fue el 50%”

También se aplicaron modalidades conocidas como “huelga a la japonesa”, donde las actividades continúan sin afectar exámenes ni contenidos centrales.

Aun así, reconocen que en la Facultad de Ciencias Exactas persisten situaciones puntuales donde algunas materias aún no iniciaron o lo hicieron de forma parcial.

Advertencia por pérdida de docentes en Ciencias Exactas

Uno de los puntos que más preocupación genera en la facultad es la salida de docentes e investigadores en los últimos años.

Según datos de la propia unidad académica, desde fines de 2023 renunciaron más de 400 docentes e investigadores, lo que redujo la planta de aproximadamente 3.000 a poco más de 2.500 profesionales.

En Exactas advierten que la situación impacta directamente en la calidad académica y en el funcionamiento de las carreras, especialmente en aquellas que requieren alta dedicación, como las vinculadas a ciencias de datos y computación.

También señalan que, en muchos casos, los docentes dependen exclusivamente de su salario universitario, lo que profundiza el efecto del deterioro salarial en el sistema.

Un conflicto que sigue abierto

Mientras continúan las negociaciones y las medidas de fuerza, el panorama en la UBA sigue siendo incierto. En algunas carreras las clases se dictan con normalidad, en otras de forma parcial y en casos puntuales todavía no comenzaron.

Desde la Facultad de Ciencias Exactas y el rectorado coinciden en que el objetivo es evitar que los estudiantes pierdan el cuatrimestre, aunque reconocen que el conflicto aún no está resuelto.

LB