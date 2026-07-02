Cambios en el tránsito de Caballito por el Trambus: dos importantes avenidas porteñas cambiarán de sentido

El mapa de circulación en la Ciudad de Buenos Aires se prepara para una transformación radical en uno de sus puntos neurálgicos. Debido a la inminente llegada del Trambus, el nuevo sistema de transporte público 100% eléctrico, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) implementará importantes modificaciones en el sentido de varias arterias clave del barrio de Caballito a partir de octubre. Este nuevo servicio, que combina la dinámica del tranvía con la del colectivo, tiene como meta optimizar la conectividad urbana y reducir de manera drástica los tiempos de viaje.

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El nuevo esquema de circulación para las avenidas y calles clave

La reconfiguración vial tiene como ejes principales a dos avenidas de alto tránsito que dejarán de ser doble mano para adaptarse a la traza del nuevo transporte. Según fuentes oficiales, la avenida Acoyte pasará a tener mano única en sentido sur-norte, incorporando además un carril exclusivo sobre el margen derecho para el uso del Trambus. En contrapartida, la avenida Honorio Pueyrredón modificará su circulación para transformarse en mano única con sentido norte-sur.

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A estos ejes troncales se sumarán cambios complementarios en calles aledañas para ordenar el flujo vehicular de la zona. La calle Felipe Vallese, en el tramo comprendido entre Acoyte y Ambrosetti, adoptará el doble sentido de circulación. Por su parte, Ambrosetti pasará a tener mano única hacia el sur entre Jauretche y Rivadavia, mientras que Balcarce modificará su sentido para ser de mano única hacia el norte entre Yerbal y Rivadavia.

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Un sistema eléctrico, rápido y conectado para evitar el microcentro

La primera etapa del Trambus comenzará a operar formalmente hacia fines de año, con un trayecto inicial de 20 kilómetros diseñado específicamente para unir los extremos de la ciudad sin necesidad de atravesar el congestionado microcentro. Conectará de forma directa Nueva Pompeya con el Aeroparque Jorge Newbery, beneficiando a más de 50 mil pasajeros diarios. Su recorrido articulará paradas cada 500 metros a lo largo de diversos barrios porteños como Parque Patricios, Boedo, Parque Chacabuco, Almagro, Caballito, Villa Crespo y Palermo.

El trambús contará con un trayecto inicial de 20 kilómetros diseñado específicamente para unir los extremos de la ciudad sin necesidad de atravesar el congestionado microcentro.

Entre sus principales ventajas operativas, el ministro de Movilidad e Infraestructura, Pablo Bereciartua, destacó la implementación de semáforos inteligentes con telemetría que detectarán la aproximación de las unidades para extender la luz verde y evitar detenciones.

Este mecanismo de "onda verde", sumado al carril exclusivo, permitirá reducir hasta un 40% la duración de los trayectos, logrando que viajes que hoy demoran 90 minutos se completen en menos de una hora. Las unidades contarán con una autonomía de 270 kilómetros, ofrecen una frecuencia de cuatro minutos en hora pico y mantendrán una tarifa integrada con la red de Subte.

API/MSS