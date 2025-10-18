Campaña: buscan donantes de médula ósea en La Plata

En una acción en conjunto entre profesionales de la Universidad de La Plata y un equipo del INCUCAI, el próximo miércoles 22 de octubre se abrirá un registro para potenciales donantes de médula ósea.

Lo original es que para participar no será necesario realizarse una extracción de sangre, sino que las inscripciones serán muy simples: basta con un hisopado bucal.

Las personas que quieran sumarse a esta campaña solidaria gratuita deben tener entre 18 y 44 años.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Heading 2

Los posibles dadores se pueden anotar en el playón de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP. ((Diag. 113 Nº 291, La Plata).

Los coordinadores estarán disponibles entre las 9.30 y las 16 horas.

Registro rápido y seguro

Desde el INCUCAI aseguraron que el registro de posibles donantes se realizará de una nueva forma: más rápida, segura y gratuita en la que no será necesaria la extracción de sangre para determinar si la persona puede ser donante de médula ósea.

Día del Donante de Médula Ósea: cómo (y por qué) convertirse en voluntario

Para ello bastará ahora con un hisopado bucal. Los organizadores de esta inscripción recordaron que el único requisito es llevar el Documento Nacional de Identidad.

Esta campaña específica de la UNLP y del INCUCAI busca encontrarle lo antes posible un donante de médula ósea a Mateo, un joven de 19 años que necesita este transplante para vivir.

"Tu ayuda puede salvar muchas vidas, no solo la de Pelu", recordaron los organizadores de esta acción solidaria, ya que aquellas personas que puedan donar médula ósea quedaran registrados en el INCUCAI para otros casos.

En este link cualquier persona puede registrarse para donar vida cerca de su localidad.