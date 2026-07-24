"Cariño" en baja: las redes se endurecieron contra Argentina después de la final

La derrota de la selección argentina frente a España en la final del Mundial 2026 derivó en un deterioro de la reputación digital del país y desplazó la conversación global desde el rendimiento del equipo hacia el comportamiento de los argentinos. Según un informe elaborado por Monitor Digital, la categoría emocional "odio" fue la que más creció entre junio y julio, con un aumento de 6,8 puntos, mientras retrocedieron indicadores positivos como el "amor", el "cariño", la "satisfacción" y la "esperanza".

Aunque el saldo mensual continuó siendo mayoritariamente favorable, el análisis detectó un endurecimiento del tono de las publicaciones y una mayor tendencia a asociar conductas individuales con la identidad nacional.

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La consultora hizo un salvedad en relación con un concepto muy sensible: "La categoría ´odio´ debe leerse como una clasificación emocional de la conversación y no como una medición automática de discurso de odio".

Pero aclaró: "Aun con esa precaución, la magnitud del crecimiento de esa emoción en torno a la Argentina y sus habitantes revela un endurecimiento evidente del lenguaje y de las posiciones".

Como resumen en este aspecto, la Argentina "siguió generando adhesión, pero perdió parte de su componente afectivo. El país continuó siendo atractivo como espectáculo, aunque se volvió más discutido como identidad".

De Messi a "los argentinos", el eje desplazado

El estudio sostiene que, tras la final del Mundial, el eje de la conversación dejó de estar centrado en Lionel Messi o en la Selección argentina y pasó a enfocarse en "los argentinos". Ese cambio trasladó el debate desde el plano estrictamente deportivo hacia evaluaciones sobre el carácter, las actitudes y el comportamiento colectivo de los hinchas y del país.

El fenómeno se produjo en un contexto de exposición sin precedentes para la Argentina. Durante julio se registraron 100,8 millones de menciones en redes sociales, un volumen que superó ampliamente las 57,8 millones contabilizadas en diciembre de 2022, cuando la Selección obtuvo el título en Qatar. Para el informe, el Mundial de América del Norte convirtió al país en uno de los principales temas de conversación global durante varias semanas, amplificando tanto los aspectos positivos como los negativos de su imagen internacional.

Con picos adversos, las menciones positivas fueron más

Al analizar el sentimiento de las publicaciones, Monitor Digital observó que el balance general de julio fue de 54,7% de menciones positivas frente a 44,9% negativas. Sin embargo, durante el desarrollo del torneo la negatividad alcanzó un pico del 51,4% en la semana del 6 de julio, asociado a la palabra clave "Cabo Verde". Tras la derrota en la final, permaneció en niveles elevados. El informe señala que el partido decisivo no generó el mayor nivel de rechazo del campeonato, pero sí consolidó una conversación más hostil que siguió una vez terminado el Mundial.

La investigación también detectó una modificación en las palabras más utilizadas por los usuarios. Durante las primeras semanas del torneo predominaron términos como "Mundial" y "Messi", mientras que, después de la definición del campeonato, la palabra con mayor presencia pasó a ser "argentinos". Según el análisis, esa transformación implicó que las críticas dejaran de estar dirigidas a protagonistas deportivos para extenderse a la sociedad argentina en su conjunto.

Brasil, a la cabeza de las menciones

En cuanto al origen de las publicaciones, el 56,2% fueron realizadas en español, el 30,7% en inglés y el 9,5% en portugués. Brasil concentró el mayor volumen de menciones extranjeras sobre la Argentina, con el 22,1% del total, seguido por México (14,8%), Estados Unidos (13%) y España (11%).

El informe atribuye esa distribución al peso de las comunidades hispanohablantes, la dimensión del mercado brasileño de redes sociales y la histórica rivalidad futbolística entre ambos países.

Los jóvenes, los que más participaron

El perfil de quienes participaron del debate estuvo conformado mayoritariamente por usuarios jóvenes. Más de ocho de cada diez tenían menos de 35 años y el 68,5% eran hombres. Entre los principales intereses identificados figuraron el fútbol, otros deportes, la música, los videojuegos y las películas, una composición que, según Monitor Digital, ayuda a explicar un intercambio marcado por la competencia, la ironía, los memes y la confrontación entre identidades nacionales.

En el plano emocional, además del crecimiento de la categoría "odio", también aumentaron la envidia, la indignación y la bronca.

Como conclusión, el informe sostiene que la Selección volvió a instalar a la Argentina en el centro de una conversación verdaderamente global, pero que esa exposición también incrementó la vulnerabilidad reputacional del país. La final del Mundial actuó como un punto de inflexión que permitió trasladar al conjunto de la sociedad interpretaciones surgidas a partir de episodios deportivos, celebraciones y reacciones de los hinchas.

Frente a ese escenario, Monitor Digital plantea que el desafío pasa por fortalecer atributos positivos como la pasión, el talento y la capacidad de movilización sin alimentar estereotipos negativos asociados con la soberbia o la dificultad para aceptar la derrota.

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