El abogado Carlos Telleldín, quien fue acusado y luego absuelto dentro del caso por el atentando a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), fue denunciado por "violencia y amenazas" por su ex pareja Noelia Cardinali, quien también le reclamó la cuota alimentaria por su hijo en común.

La expareja del letrado le confió la documentación respaldatoria de las denuncias penales, radicadas en el Juzgado de familia por Alimentos, a la periodista Carolina Fernández. La mujer, quien tiene otros tres hijos mayores con una pareja anterior, explicó que solo tiene problemas con Telleldín.

"Con el papá de los otros tres nenes nunca tuvimos ningún tipo de problemas. Es un padre presente, es un padre excelente, con el que se puede conversar todo. Todo se maneja con adultez, respeto y entendimiento", profundizó en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas.

Sobre su situación actual, Cardinali explicó que actualmente trabaja en una concesionaria, donde está de licencia, que vive en un departamento de dos ambientes, luego de tener que abandonar su hogar en la localidad de Morón, y que sus padres la están ayudando a pagar el alquiler.

"Esta historia viene hace diez años. Yo conviví con Carlos Telleldín seis meses y me fui de esa casa estando embarazada por situaciones de violencia que no denuncié en su momento. Durante estos diez años nosotros no recibimos cuota alimentaria. Hemos recibido amenazas de esta persona", relató sobre su historia.

La mujer también reveló que fue diagnosticada con bipolaridad y agregó: "El año pasado estaba desbordada consecuencia de ser una mamá soltera, de tener que pagar el colegio, de no tener para mandar a deportes, de los alimentos, estando sola, enferma, amenazada, y bueno, tuve una internación".

"Fue una descompensación de mi cuadro de base, me agarró una depresión muy grande, estuve internada en casi un mes, y bueno, el papá se acercó, hicimos un acuerdo, nunca se había acercado y me dijo que se iba a llevar para cuidar y proteger", detalló.

Sobre el acuerdo alcanzado con el abogado, añadió: "Yo ya había iniciado la cuota alimentaria, habíamos ganado el juicio y todo, pero nunca puso el dinero. Había un fallo y está incumplido. Él me hizo que le condone la deuda y a partir de ese momento me cortó el contacto".

El acuerdo entre Telleldín y Cardinali consta de cinco puntos y al final indica:

- "Déjese sin efecto el embargo trabado sobre las sumas que posee el Sr Telleldín en el Banco Provincia, Sucursal Liniers, ordenada el 20/11/20"

- "Ordene liberar oficio al Registro General de Propiedad Inmueble y al Registro de la propiedad automotor para hacer saber el cese de la medida cautelar y el levantamiento de la inhibición general"

- "Se ordene dejar sin efecto la inscripción del Sr Telleldín dispuesta en fecha 03/02/17 en el Registro de Deudores Alimentarios morosos que tiene a su cargo la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe".

"Nadie me escucha, la impunidad que tiene este hombre es tremenda. El se burla, me amenaza y nadie hace nada. En el Juzgado me dicen 'y, es Telleldín'. Tengo audios diciéndome mogólica, enferma. Hace 10 años que tengo esta batalla", concluyó la ex pareja del abogado.

