Cerrarán por tres meses la estación Medrano de la línea B de subterráneos

La estación Medrano de la línea B de subterráneos de Buenos Aires estará cerrada desde el próximo lunes 31 de agosto, y por un lapso aproximado de tres meses, ya que se llevarán a cabo una serie de obras de remodelación, según confirmó la empresa Emova, que es la concesionaria del servicio.

Este cierre se enmarca en el Plan de Renovación Integral de Estaciones que impulsa Subterráneos de Buenos Aires (SBASE), y que apunta a mejorar la infraestructura de toda la red.

Uno de los puntos centrales de la obra será el tratamiento de filtraciones de agua, y por eso se hará un proceso de impermeabilización un problema recurrente en distintas estaciones, aunque también se renovarán luminarias, señalética, renovación total de los pisos cerámicos y mobiliario.

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Además, el proyecto prevé la restauración de los murales de la estación Medrano, ubicada en el barrio porteño de Almagro, bajo la supervisión de la Dirección General de Patrimonio, Museos y Casco Histórico de la Ciudad de Buenos Aires y de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos (CNMMyBH).

Según SBASE el proyecto "mplica la intervención de los sectores correspondientes a accesos, galerías de escaleras (pedestres y mecánicas), vestíbulos y andenes, y apunta a garantizar una mejor circulación por la estación, al transformarla en un espacio más cómodo, ordenado y con mayor iluminación".

La línea B, una de las más antiguas de la Ciudad, une Leandro N. Alem -en el Bajo porteño- con la cabecera Juan Manuel de Rosas, en Villa Urquiza. Esta línea se encuentra en pleno proceso de modernización ya que se renovará por completo la flota con la compra de 174 coches que ya están siendo fabricados y comenzarán a llegar al país el primer trimestre de 2027.

En tanto, otras tres estaciones permanecen cerradas por obras: Tribunales en la línea D (cerrada desde el lunes 2 de marzo), y General Urquiza y Entre Ríos en la línea E, aunque en el corto plazo se renovarán Alberti, Pasco y Sáenz Peña, en la línea A; Ángel Gallardo y Dorrego en la línea B; y Lavalle e Independencia en la línea C.

Dentro de este plan de remodelaciones ya fueron renovadas en su totalidad 20 estaciones y en otras 7 se hicieron arreglos parciales,