Cierran la autopista Dellepiane para instalar dos nuevos puentes durante el fin de semana largo: los desvíos y los horarios

La autopista Dellepiane, una de las principales vías de conexión entre la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, permanecerá cerrada durante todo el fin de semana largo debido a un operativo de gran escala para la instalación de dos nuevos puentes peatonales. El operativo, de gran complejidad técnica, implicará un corte total en ambos sentidos de circulación desde la madrugada del viernes hasta las primeras horas del lunes.

La instalación de estas estructuras busca reducir los cruces indebidos de la autopista, una problemática que ha generado numerosos accidentes viales en los últimos años.

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Según informaron fuentes oficiales, el corte será total en ambos sentidos de circulación para permitir el montaje de las estructuras metálicas, una tarea que requiere grúas de gran porte y condiciones de seguridad estrictas.

Cierran la autopista Dellepiane para instalar dos nuevos puentes durante el fin de semana largo

Las autoridades porteñas explicaron que la fecha de realización de las obras no es casual. Se trata de un período con menor volumen de tránsito, lo que permite avanzar con tareas de alto impacto, sin generar mayores complicaciones en días hábiles. Los desvíos previstos para el tránsito

Desvíos por el cierre total de la autopista Dellepiane

- En sentido hacia la provincia, el tránsito será derivado hacia avenidas colectoras y arterias alternativas como General Paz y Perito Moreno.

- En dirección al centro porteño, los vehículos deberán utilizar accesos secundarios señalizados previamente.

- Se recomienda el uso de aplicaciones de navegación en tiempo real para evitar congestiones.

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Desde el gobierno porteño pidieron a los automovilistas evitar la zona en la medida de lo posible y optar por recorridos alternativos con antelación.

Cierre total de la autopista Dellepiane durante el fin de semana largo

El cierre de la autopista Dellepiane representa una intervención significativa en la infraestructura urbana, con el objetivo de mejorar la seguridad y la circulación a largo plazo. Los trabajos forman parte de un plan integral de mejora de la traza, con el objetivo de optimizar la conectividad y reforzar la seguridad vial en la zona.

Horarios del corte y reapertura de la autopista Dellepiane

El cronograma oficial establece que:

-El cierre comenzará en la madrugada del viernes, alrededor de las 0 horas.

- Los trabajos se desarrollarán de manera ininterrumpida durante todo el fin de semana.

- La reapertura está prevista para el lunes a primera hora, sujeta a las condiciones climáticas y al avance de las obras

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Según informaron fuentes oficiales, el corte será total en ambos sentidos de circulación para permitir el montaje de las estructuras metálicas, una tarea que requiere grúas de gran porte y condiciones de seguridad estrictas.

La intervención sobre la autopista Dellepiane forma parte de una serie de mejoras en infraestructura urbana que buscan optimizar la movilidad y reforzar la seguridad tanto para conductores como para peatones en uno de los corredores más importantes del Área Metropolitana.

PM