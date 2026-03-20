La rueda de Buenos Aires, conocida popularmente como la “London Eye” porteña, finalmente comenzará a construirse en Puerto Madero luego de más de diez años de anuncios frustrados. El proyecto se emplazará en el Dique 1, demandará una inversión superior a los US$ 8 millones y tendrá un plazo estimado de obra de 15 meses, con el objetivo de sumar una nueva atracción turística de gran escala en CABA.

De esta forma, una de las zonas urbanas más exclusivas de la Ciudad incorporará una noria de dimensiones internacionales, inspirada en el modelo de grandes capitales del mundo. La iniciativa fue aprobada por el Gobierno porteño en julio del año pasado y logró destrabar obstáculos administrativos, ambientales y operativos que habían frenado su avance durante casi una década.

La confirmación oficial llegó a través de la Comisión Nacional de Valores (CNV), donde la constructora GCDI -ex TGLT- comunicó que fue designada como contratista principal para la ejecución de la obra civil y el montaje de la estructura. La empresa tendrá a su cargo todas las tareas necesarias para materializar el proyecto en el predio ubicado sobre el espejo de agua del Dique 1.

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Un proyecto que destrabó años de demoras y cambios de ubicación

La novedad fue comunicada formalmente por GCDI a través de la CNV. En ese marco, la empresa informó: “El Directorio de la Sociedad decidió aprobar a GCDI como contratista de obra con RDBA S.A., en su carácter de comitente, cuyo objeto es la ejecución de los trabajos de obra civil y montaje del proyecto ‘Rueda de Buenos Aires’, a desarrollarse en el Dique 1 de Puerto Madero”.

RDBA S.A. es la firma que resultó ganadora del Concurso de Proyectos Integrales convocado por la Corporación de Planeamiento Metropolitano, titular del predio. La empresa será responsable no solo de la construcción, sino también del desarrollo, la financiación, el mantenimiento y la operación de la noria una vez inaugurada.

El proyecto comenzó a idearse en 2016 y, en su versión original, estaba previsto para el Dique 2. Sin embargo, esa localización fue descartada tras el rechazo de la Universidad Católica Argentina (UCA), ubicada frente al terreno. En 2019 se resolvió relocalizar la obra en el Dique 1, donde finalmente se concretará.

A lo largo de los años, la iniciativa también enfrentó dificultades vinculadas a la importación de componentes clave, especialmente la rueda principal, fabricada en el exterior. A eso se sumaron trabas administrativas y demoras en las aprobaciones necesarias para una obra de gran porte sobre un espejo de agua.

En el proceso, el proyecto fue sometido a una audiencia pública ante la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad. Allí se determinó que la estructura no generará ruidos ni residuos peligrosos, que no tendrá impacto negativo sobre el tránsito ni sobre la aeronavegación, y que cumple con los requisitos ambientales exigidos.

Cómo será la rueda de Buenos Aires, cuándo se inaugurará y cuánto costará la obra

La rueda de Buenos Aires tendrá un diámetro de 79 metros y una altura total que superará los 80 metros. Contará con 36 cabinas cerradas y climatizadas, cada una con capacidad para ocho pasajeros, lo que permitirá transportar hasta 288 personas por vuelta.

Cada recorrido durará aproximadamente 20 minutos y ofrecerá vistas panorámicas de 360 grados del skyline porteño, el Río de la Plata y la Reserva Ecológica. Las cabinas tendrán dos puertas rebatibles que solo podrán ser abiertas y trabadas desde el exterior por un operador, como parte del sistema de seguridad.

Al igual que el London Eye, la estructura se apoyará sobre una plataforma de hormigón armado de más de 1.100 metros cuadrados, emplazada de forma longitudinal sobre el agua. Además, estará equipada con un sistema decorativo de iluminación LED.

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Según detalló la compañía, la contratación se realizará bajo la modalidad de ajuste alzado con redeterminación de precios. En ese sentido, GCDI precisó: “El precio del contrato es de $10.163.329.294 + IVA (base octubre de 2025), e incluye los gastos de la Sociedad y sus subcontratistas, la provisión de materiales -excepto los suministrados por el comitente-, la mano de obra, herramientas, así como también los montos de garantías y seguros requeridos”.

Tomando como referencia el tipo de cambio actual, la inversión necesaria para concretar la obra supera los US$ 8 millones. El acuerdo establece un plazo de ejecución de 450 días corridos desde el inicio de los trabajos, lo que proyecta su finalización hacia mediados de 2027, sujeta a las condiciones económicas y logísticas del país.

La estructura técnica está siendo fabricada en China por Jinma Entertainment Corp. Ltd. y será soportada por ocho columnas de acero -cuatro de cada lado- construidas con caños del mismo material, una ingeniería similar a la utilizada en otras norias de escala internacional.