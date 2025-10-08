Ciudad gana tiempo y oportunidades

Buenos Aires, como cualquier otra ciudad, es un gran mercado de trabajo. 3 millones de porteños y casi otros 3 millones de visitantes interactúan todos los días para producir, estudiar o disfrutar de la Ciudad. Y para que funcione, necesitamos algo esencial: poder movernos con facilidad.

La movilidad es un motor económico, y cada minuto que ganamos en el viaje diario significa más tiempo para dedicarle a lo que queramos hacer. Pero además, cada minuto ganado representa nuevos puntos de la ciudad que antes se nos hacía difícil alcanzar. Esto expande las oportunidades que tenemos, como por ejemplo acceder a un trabajo que antes nos quedaba demasiado lejos de nuestra casa.

La eficiencia del mercado laboral depende de un sistema de transporte integrado y accesible. Una ciudad mejor conectada aprovecha economías de escala y, por ende, tiene mayor productividad y mejores condiciones urbanas. Cada obra significa más actividad en los barrios y, sobre todo, viajes más rápidos y cómodos para los vecinos

Con este objetivo, este año desde el Gobierno porteño pusimos en marcha el Sistema Integrado de Movilidad Urbana. No solo incorpora nuevos medios de transporte, sino que también aplica tecnología y ejecuta obras estratégicas para lograr una Ciudad cada vez más conectada. Todo esto acompañado por una importante inversión en movilidad.

Un ejemplo claro es la nueva Línea F de subte. No solo va a reducir el tiempo de viaje entre el norte y el sur, sino que también va a descongestionar la red actual y beneficiar a más de 300 mil usuarios diarios. Miles de trabajadores van a llegar antes a sus empleos y miles de estudiantes a sus clases. Además, barrios como Constitución y Barracas van a empezar a crecer alrededor de las futuras estaciones, con más comercios, servicios y oportunidades.

Lo mismo pasa con el trambus, que en su primera linea unirá el Aeroparque con Nueva Pompeya, recortando un 40% los tiempos de viaje entre el sur y el norte. La ventaja: poder cruzar la Ciudad más rápido, conectarte con el subte sin pasar por el centro y llegar antes a tu destino. Este nuevo medio de transporte para la ciudad será completamente eléctrico, funcionará de manera silenciosa y sin generar vibraciones ni emisiones nocivas para la salud y el ambiente.

En la misma dirección, estamos dando un paso adelante junto al sector privado para la instalación de 400 puntos de carga para vehículos eléctricos en toda la Ciudad. A través del programa de Electromovilidad Porteña, impulsamos nuevas estaciones de abastecimiento tanto en la vía pública como en espacios privados.

Mejorar la movilidad no significa sólo construir cosas nuevas. También estamos modernizando lo que ya existe. El multipago en el subte es un ejemplo: ahora podés elegir cómo pagar tu boleto, con débito, crédito, QR o celular. Más de 240 mil vecinos ya lo usan todos los días, ganando tiempo y aprovechando descuentos que antes no existían.

A esto se suma la renovación de 48 estaciones, que completaremos durante los próximos 2 años, y la compra de 214 nuevos coches para las líneas A, B y C, mejorando la frecuencia y la calidad del viaje de más de 400 mil pasajeros. Que el subte funcione mejor significa que cada vecino pueda organizar su rutina con más previsibilidad.

En superficie también estamos avanzando con los Pasos Bajo Nivel en Lorca, Irigoyen y Av. del Fomentista haciendo que autos, peatones y ciclistas se muevan de manera más segura y rápida. El nuevo Paso Bajo Nivel y Anillo de La Pampa va a ordenar el tránsito en una zona clave, mejorando la conexión con Aeroparque y la Costanera. Y la ampliación del Puente Labruna, en Bajo Belgrano, beneficiará a más de 350 mil personas que circulan por ahí todos los días.

En el sur, la modernización de la Autopista Dellepiane traerá accesos más seguros, nuevos puentes peatonales y colectoras, además de un parque lineal que le dará un nuevo aire a toda la zona. No es solo movilidad: es calidad de vida, seguridad vial y más espacios verdes para los vecinos.

La apuesta es clara: movernos mejor significa más desarrollo, más oportunidades laborales y más calidad de vida para los porteños. En Buenos Aires, la movilidad no es solo viajar más rápido sino abrir el radio de oportunidades para seguir creciendo como Ciudad en todos los sentidos.

Gabriel Sánchez Zinny es jefe de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires

LT