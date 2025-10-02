El gobierno de la Ciudad habilitó las videollamadas para resolver multas.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lanzó un sistema digital que permite a los conductores resolver sus infracciones de tránsito mediante una videollamada.

¿Cuál es el objetivo de la medida? busca simplificar los trámites, reducir tiempos de espera y avanzar en la digitalización de los servicios públicos.

La iniciativa fue impulsada por el Ministerio de Justicia porteño junto con la Secretaría de Innovación y Transformación Digital, y forma parte de la agenda de modernización del Estado local.

Por su parte, el jefe de Gobierno, Jorge Macri, destacó que las audiencias virtuales permitirán no solo ahorrar tiempo, sino también reducir costos operativos.

¿Cómo funciona el nuevo sistema?

Los vecinos pueden solicitar una audiencia virtual con un controlador de faltas a través de BOTI, el WhatsApp oficial de la Ciudad. El procedimiento es el siguiente:

Escribir “multa” o “infracciones” al número 11-5050-0147. Seleccionar “Revisar multas”. Acceder a las opciones “Cómo pagar” y “Turno virtual”. Ingresar DNI o patente para confirmar la identidad.

Las audiencias se realizan de lunes a viernes, de 8 a 20 horas, y tienen una duración máxima de 20 minutos. El ciudadano debe presentar un documento válido y puede exhibir pruebas o hacer su descargo. Al finalizar, se labra un acta que se suma al expediente electrónico.