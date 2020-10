Un colectivo cayó desde un puente a la General Paz y dos personas resultaron heridas

Un colectivo de la línea 185 cayó durante la noche de este lunes 5 de octubre desde un puente hacia la avenida General Paz, que tiene un desvío a la altura de Avenida de los Corrales.

El vehículo, el interno 502 de la línea, estaba fuera de servicio y se dirigía a guardar la unidad en la terminal de la empresa Transporte Ideal de San Justo. Cruzaba la General Paz a través del puente de avenida de los Corrales, en dirección del barrio porteño de Mataderos a Villa Insuperable, cuando el chofer se distrajo al girar hacia la izquierda para ingresar al puente y perdió el control del rodado.

El colectivo cayó a la vía principal que marca el límite entre la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires. Tras el impacto, el chofer y el acompañante salieron por sus propios medios del vehículo y fueron atendidos por personal del SAME por haber sufrido heridas leves. Una de las personas fue trasladado al hospital Santojanni, con politraumatismos.

"Metió el brazo para destrabar la bufanda y se le trabó el volante y como tenía todo el volante girado allá abajo fue a parar", contó uno de los testigos del hecho en declaraciones al canal de noticias TN, y reveló que el conductor contó que "llegó a pegar el salto del asiento".

Tarjeta SUBE: cuáles son las sanciones para trabajadores no-esenciales que la usen

"No hubo gente golpeada del tránsito de General Paz, no pasaba nadie cuando cayó; dentro de la desgracia bien, porque no lastimó a nadie", agregó, y afirmó que el chofer "estaba bien", aunque el compañero tuvo "un par de golpes" porque "rebotó" en el interior de la unidad.

Al lugar, acudieron efectivos policiales y Bomberos de la Ciudad. La General Paz a la altura de Avenida de los Corrales, en sentido norte, estuvo cortada por más de cuatro horas.

AB/FF