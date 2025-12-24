Cómo es la isla remota donde la Navidad se celebra el 7 de enero y no el 25 de diciembre

Mientras gran parte del mundo se prepara para celebrar la Nochebuena y la Navidad el 25 de diciembre, existe un rincón de Europa donde las fiestas todavía no comenzaron y recién lo harán dentro de dos semanas. Se trata de Foula, una isla remota del archipiélago de las Shetland, al norte de Escocia, donde viven apenas unas 30 personas y la Navidad se celebra el 7 de enero.

El desfase no responde a una cuestión climática ni logística, sino a una tradición profundamente arraigada: en Foula, la vida cotidiana y las festividades religiosas aún se rigen por el calendario juliano, en lugar del calendario gregoriano que utilizan la Argentina y la mayoría de los países del mundo. Esa diferencia de 13 días explica por qué el nacimiento de Cristo se conmemora allí cuando en otros lugares ya quedó atrás el brindis de Año Nuevo.

Con apenas 30 habitantes, la isla celebra la Navidad el 7 de enero, dos semanas después que la mayor parte del mundo.

Una isla pequeña, aislada y con identidad propia

Foula es una de las islas habitadas más aisladas del Reino Unido. Pertenece administrativamente al país, pero su ubicación geográfica la mantiene lejos de los grandes centros urbanos: se encuentra en el extremo occidental del archipiélago de las Shetland, rodeada por el mar del Norte y el océano Atlántico. Sus dimensiones son reducidas —unos 5,6 kilómetros de largo por 4 kilómetros de ancho—, aunque su paisaje es imponente, con acantilados abruptos y una fuerte presencia de aves marinas.

El nombre de la isla proviene del nórdico antiguo y suele traducirse como “isla de los pájaros”, una referencia directa a la fauna que domina el entorno. No es casual que Foula sea considerada una reserva natural y un punto de interés para la observación de aves, especialmente durante los meses más templados.

La particularidad más conocida de Foula es su forma de celebrar las fechas religiosas. Allí, la Navidad se festeja el 7 de enero y el Año Nuevo recién llega el 14 de enero, siguiendo el calendario juliano. Esta costumbre, que en otros países fue abandonada hace siglos, se mantiene viva como parte de una identidad cultural que combina influencias escocesas y nórdicas.

Los habitantes de la isla conservan tradiciones ligadas al folklore, la música y los rituales comunitarios, que se refuerzan durante estas celebraciones tardías. Lejos de las grandes decoraciones comerciales, las fiestas se viven de manera íntima, en comunidad, y con un fuerte sentido de continuidad histórica.

De casi 300 habitantes a una comunidad mínima

Aunque hoy solo viven unas 30 personas, Foula tuvo un pasado más poblado. A comienzos del siglo XX llegó a contar con cerca de 300 habitantes, dedicados principalmente a la pesca, la ganadería y actividades rurales. Con el paso del tiempo, el aislamiento, las dificultades de acceso y la falta de servicios impulsaron una migración progresiva hacia otras islas o hacia la Escocia continental.

Actualmente, la isla cuenta con infraestructura básica y un sistema de energía renovable que combina paneles solares y otras fuentes limpias, reemplazando antiguos generadores. No hay comercios ni grandes servicios, y el transporte depende del clima y de conexiones limitadas por mar o aire.

Foula es una de las islas habitadas más remotas del Reino Unido y conserva tradiciones que se rigen por el calendario juliano.

Foula y su lugar en el mapa cultural

A pesar de su tamaño y aislamiento, Foula logró trascender en el plano cultural. Sus paisajes sirvieron como escenario de rodajes cinematográficos y documentales, y su singularidad suele aparecer en artículos y reportajes sobre los lugares más remotos del mundo habitado.

La isla también funciona como un ejemplo de cómo algunas comunidades mantienen vivas tradiciones que el resto del planeta dejó atrás, no por rechazo a la modernidad, sino como una forma de preservar su identidad.

Otros lugares donde la Navidad se celebra el 7 de enero

Foula no es el único sitio donde la Navidad se festeja en enero. En países como Rusia y en comunidades vinculadas a la Iglesia Ortodoxa, el calendario juliano sigue marcando las fechas religiosas. También algunos grupos del norte de África, como comunidades bereberes del Sahara, mantienen celebraciones en fechas distintas a las del calendario occidental.

En cambio, Ucrania, que durante años compartió la tradición ortodoxa, decidió modificar su calendario religioso en 2023 y pasar a celebrar la Navidad el 25 de diciembre, en un gesto simbólico de distanciamiento cultural respecto de Rusia.

