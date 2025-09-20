Cómo es la obra para mejorar el espacio público del Microcentro

La Ciudad, a través del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, puso en marcha la reconversión de la calle Viamonte, entre Carlos Pellegrini y Leandro N. Alem. La obra abarcará 8 cuadras, beneficiará de manera directa a 21.400 vecinos y visitantes, y mejorará el espacio público de una de las zonas más transitadas del microcentro porteño.

El proyecto busca transformar el espacio urbano para hacerlo más sostenible y amigable para quienes lo transitan. Habrá más áreas verdes, arbolado nuevo, más seguridad y limpieza, y una reorganización del entorno que reducirá la contaminación y el ruido. En total, la obra supone una regeneración de 11.200 metros cuadrados de espacio público.

“La renovación de la calle Viamonte es un paso más en la transformación del microcentro, que se suma a la reconversión que también venimos realizando en la calle Tucumán. Con más superficie peatonal, más árboles y mejor iluminación, esta nueva obra va a mejorar la movilidad y devolverle vitalidad al entorno por donde circulan miles de vecinos, comerciantes y quienes trabajan todos los días en la zona”, afirmó Ignacio Baistrocchi, ministro de Espacio Público e Higiene Urbana.

Cómo será la obra

La obra transformará la calle Viamonte en sus 8 cuadras desde Pellegrini hasta Alem. Se renovarán 8685 m2 de veredas de hormigón y mosaicos -sumando espacio habilitado a los transeúntes y ganando más de 165 metros cuadrados de superficie absorbente-, y se intervendrán también 3150 m2 de calles que serán niveladas con intertrabado.

En total, serán beneficiados 128 frentes de edificios y comercios. Además, se plantarán 86 nuevos árboles y se instalarán 22 nuevas farolas peatonales.

También se incorporarán dársenas de carga y descarga para facilitar las tareas logísticas y se ordenarán los espacios destinados a contenedores de residuos, lo que aportará a la limpieza y organización del entorno. La obra, por otra parte, prioriza la accesibilidad para personas con movilidad reducida y niños, garantizando más inclusividad.

Estado actual de la zona

La calle Viamonte presenta veredas angostas y un claro predominio del uso vehicular. Actualmente, circulan tres líneas de colectivo (23, 115 y 99), que se trasladarán hacia la Avenida Corrientes para reducir el tránsito en la zona.

Las cuadras intervenidas ofrecen oportunidades para ampliar la cantidad de vegetación y arbolado, así como de equipamiento público. El proyecto, una vez finalizado, permitirá favorecer la reactivación de la zona tanto para los locales comerciales actuales, como para posibles nuevos comercios.

Avances y cortes de tránsito

La obra contempla diversas etapas que afectarán la circulación vehicular en la zona. Sin embargo, los frentistas siempre tendrán acceso a sus viviendas. La primera etapa ya está en marcha y durará aproximadamente un mes. Debido a las intervenciones, estará cortada al tránsito la calle Viamonte al 900, entre Pellegrini y Suipacha. Una vez concluida esta etapa, se continuará con distintos tramos de la calle Viamonte, cuyas fechas dependerán del avance de la obra y serán informadas oportunamente.