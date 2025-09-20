domingo 21 de septiembre de 2025
SOCIEDAD
Reconversión de la calle Viamonte

Cómo es la obra para mejorar el espacio público del Microcentro

La Ciudad puso en marcha la reconversión de la calle Viamonte, entre Carlos Pellegrini y Leandro N. Alem. La obra abarcará 8 cuadras.

viamonte_new
El proyecto busca transformar el espacio urbano para hacerlo más sostenible. | GZA: GCBA
Claudio Corsalini
Claudio Corsalini
Redactor de Sociedad en Diario Perfil. Mail: [email protected] TW: @corsalini

La Ciudad, a través del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, puso en marcha la reconversión de la calle Viamonte, entre Carlos Pellegrini y Leandro N. Alem. La obra abarcará 8 cuadras, beneficiará de manera directa a 21.400 vecinos y visitantes, y mejorará el espacio público de una de las zonas más transitadas del microcentro porteño.

El proyecto busca transformar el espacio urbano para hacerlo más sostenible y amigable para quienes lo transitan. Habrá más áreas verdes, arbolado nuevo, más seguridad y limpieza, y una reorganización del entorno que reducirá la contaminación y el ruido. En total, la obra supone una regeneración de 11.200 metros cuadrados de espacio público.

“La renovación de la calle Viamonte es un paso más en la transformación del microcentro, que se suma a la reconversión que también venimos realizando en la calle Tucumán. Con más superficie peatonal, más árboles y mejor iluminación, esta nueva obra va a mejorar la movilidad y devolverle vitalidad al entorno por donde circulan miles de vecinos, comerciantes y quienes trabajan todos los días en la zona”, afirmó Ignacio Baistrocchi, ministro de Espacio Público e Higiene Urbana.

Cómo será la obra

La obra transformará la calle Viamonte en sus 8 cuadras desde Pellegrini hasta Alem. Se renovarán 8685 m2 de veredas de hormigón y mosaicos -sumando espacio habilitado a los transeúntes y ganando más de 165 metros cuadrados de superficie absorbente-, y se intervendrán también 3150 m2 de calles que serán niveladas con intertrabado.

En total, serán beneficiados 128 frentes de edificios y comercios. Además, se plantarán 86 nuevos árboles y se instalarán 22 nuevas farolas peatonales.

También se incorporarán dársenas de carga y descarga para facilitar las tareas logísticas y se ordenarán los espacios destinados a contenedores de residuos, lo que aportará a la limpieza y organización del entorno. La obra, por otra parte, prioriza la accesibilidad para personas con movilidad reducida y niños, garantizando más inclusividad.

Estado actual de la zona

La calle Viamonte presenta veredas angostas y un claro predominio del uso vehicular. Actualmente, circulan tres líneas de colectivo (23, 115 y 99), que se trasladarán hacia la Avenida Corrientes para reducir el tránsito en la zona.

Las cuadras intervenidas ofrecen oportunidades para ampliar la cantidad de vegetación y arbolado, así como de equipamiento público. El proyecto, una vez finalizado, permitirá favorecer la reactivación de la zona tanto para los locales comerciales actuales, como para posibles nuevos comercios.

Avances y cortes de tránsito

La obra contempla diversas etapas que afectarán la circulación vehicular en la zona. Sin embargo, los frentistas siempre tendrán acceso a sus viviendas. La primera etapa ya está en marcha y durará aproximadamente un mes. Debido a las intervenciones, estará cortada al tránsito la calle Viamonte al 900, entre Pellegrini y Suipacha. Una vez concluida esta etapa, se continuará con distintos tramos de la calle Viamonte, cuyas fechas dependerán del avance de la obra y serán informadas oportunamente.

