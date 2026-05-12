Cómo fue, desde adentro, la detención de la pareja que tenía sexo en un avión

"Afuera estaba toda la familia esperándolo", fue la frase de una testigo que relató el insólito episodio que terminó en escándalo al descubrir a una pareja teniendo sexo en un avión durante un vuelo de Copa Airlines, proveniente de Panamá con destino a Rosario, en la madrugada del sábado 9 de mayo.

Analía Bocassi, la conductora del programa De boca en boca, emitido por Radio2 AM1230, se encontraba en el mismo vuelo donde ocurrió el hecho y tuvo la posibilidad de relatar la situación ocurrida a 10.000 metros de altura y los momentos posteriores a la detención de la pareja.

"Abue, ¿qué es eso que se mueve bajo la manta?": quiénes son y cómo descubrieron a la pareja del sexo en el avión

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"Salimos 40 minutos tarde de Panamá. En vez de llegar a las 12.20, aterrizamos cerca de la 1 de la madrugada", explicó la periodista, quien indicó que todo parecía normal hasta que la tripulación interrumpió el descenso de los pasajeros. "Todo el pasaje aplaudió, pero la tripulación pidió que todos nos quedemos sentados", relató.

En su testimonio al aire, la conductora radial mencionó que se habían presentado uniformados de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y amplió: "Las azafatas salieron rápido y empezaron a decir: 'Se quedan sentados'. Después agregaron: 'Tenemos un caso de seguridad nacional'".

"Cuando bajamos, la gente que venía en Ejecutiva estaba espantada. Los bajaron detenidos a los dos, se lo llevaron a la comisaría y estaba toda la familia esperándolo a él", relató la mujer que, en principio, pensó que se traba de un operativo por drogas o por la búsqueda de una persona peligrosa.

Mauricio Cagiao y Sandra Marcela Olivera recuperaron su libertad horas después de ser detenidos por el episodio.

La periodista mencionó que a las 2 de la mañana los pasajeros continuaban arriba del avión hasta que la Unidad Operacional de Seguridad Preventiva de la PSA finalizó su intervención con una posterior denuncia a los implicados en el hecho y su traslado a la Comisaría N°12 de la provincia de Santa Fe por orden del Ministerio Público Fiscal.

"La mujer dijo que no tenía nada que ver, lo mandó al frente al hombre, que venía con los pantalones bajos y tapado con la frazada", detalló la periodista y agregó: "Los bajaron detenidos a los dos y se los llevaron a la comisaría. Afuera estaba toda la familia esperándolo a él".

A partir de los testimonios de otros viajeros, la periodista explicó que se descubrió una situación íntima entre dos pasajeros que fue advertida por una menor de edad que le dio aviso a su abuela, con quien se encontraba volando en clase Ejecutiva.

Sexo en el avión: la excusa que le habría dado el arquitecto a su esposa

"¿Qué pasa, abue, qué es eso que se mueve bajo la manta?", le preguntó la nena a su abuela al ver un movimiento extraño que se producía debajo de una manta en los asientos 1F y 1E de la zona ejecutiva. Acto seguido, la abuela, indignada por la situación, dio aviso a los miembros de la tripulación y desató el escándalo.

La pareja fue sorprendida con las prendas bajas y, una vez que el avión aterrizó, intervino la PSA y se le dio lugar a la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía de Rosario, desde donde se les inició una causa por exhibicionismo obsceno, lo que implica que podrían quedar inhabilitados para hacer uso de servicios aéreos, según lo que resuelva la Unidad Especializada de Delitos contra la integridad sexual de Rosario.

Quiénes son los pasajeros del escándalo en el avión

El escándalo en el vuelo de Copa Airlines fue protagonizado por Mauricio Cagiao, de 54 años, y Sandra Marcela Olivera, de 59 años. Él, un arquitecto casado con tres hijos y ella se encuentra divorciada, con diferentes versiones sobre su vida profesional.

Cagiao se recibió de arquitecto en la Universidad Nacional de Rosario (UNR) en 1997 y trabaja desde casi hace casi 20 años en la corporación Comsa Emte, actualmente como jefe de obra ferroviaria. Sobre Olivera trascendieron versiones que indicaron que es comerciante, aunque otros portales señalaron que se dedica al cuidado de adultos mayores.

AS.