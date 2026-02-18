Cómo leer el año de un auto por su patente

Cuando alguien está por comprar un vehículo usado, una de las primeras preguntas es simple: ¿de qué año es realmente el auto? Aunque la respuesta formal surge del título o del informe de dominio, muchos conductores intentan estimarlo rápidamente mirando la chapa.

Saber identificar el año de auto por patente puede servir como herramienta orientativa, especialmente en operaciones informales o en publicaciones online. Sin embargo, es importante entender qué información aporta la patente y cuáles son sus límites.

Año de auto por patente: cómo funciona el sistema alfanumérico

En Argentina, el dominio no indica explícitamente el año de fabricación, pero sí permite aproximar el año de patentamiento, es decir, cuándo se inscribió el vehículo por primera vez.

Desde 1995 hasta 2016 rigió el sistema de tres letras y tres números (AAA 000). Luego, con la implementación del formato Mercosur en 2016, comenzó el esquema actual de dos letras, tres números y dos letras (AB 123 CD).

El sistema es correlativo, lo que significa que las combinaciones avanzan progresivamente en el tiempo.

Año de auto por patente: cómo funciona el sistema vigente

Desde 2016 rige en el país el sistema de chapas Mercosur, compuesto por dos letras, tres números y dos letras (AB 123 CD).

El sistema comenzó con la serie AA en 2016, dato oficial confirmado por la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad del Automotor (DNRPA). A partir de allí, las combinaciones avanzan de manera correlativa según el volumen de inscripciones en todo el país.

Clave importante:

- No existe una tabla oficial que vincule cada bloque de letras con un año calendario específico.

- La asignación depende del ritmo de patentamientos, que varía según el contexto económico.

Por eso, cualquier equivalencia entre letras y años es siempre orientativa y no normativa.

Qué se puede deducir realmente de una patente

Lo que sí puede afirmarse con certeza es que:

- Cuanto más avanzada es la combinación alfabética, más reciente es el patentamiento.

- Dentro de una misma serie, los números también avanzan de manera correlativa.

Por ejemplo, una patente con serie inicial cercana al comienzo del sistema (como AA o AB) corresponde a los primeros años de implementación. En cambio, combinaciones más avanzadas indican patentamientos posteriores.

Pero esto indica el momento de inscripción, no necesariamente el año modelo exacto.

Diferencia clave: año de fabricación vs. año de patentamiento

Este es el punto donde suelen generarse confusiones.

- Año de fabricación: cuando el vehículo salió de la línea de producción.

- Año de patentamiento: cuando se inscribió por primera vez en el Registro.

Puede existir diferencia entre ambos. Un vehículo fabricado a fines de un año puede patentarse meses después. También puede suceder que un auto permanezca sin inscribir durante un período antes de su venta.

Por eso, la patente no certifica el “modelo” comercial del vehículo.

Sirve mirar la patente al comprar un usado

Sí, pero como herramienta preliminar. Observar el dominio permite detectar inconsistencias evidentes. Si un vendedor publica un auto como modelo reciente y la patente corresponde a las primeras series del sistema Mercosur, es razonable pedir documentación respaldatoria.

Sin embargo, la verificación real debe hacerse con:

- Título del automotor.

- Cédula verde.

- Informe de dominio emitido por el Registro.

La patente orienta. Los papeles confirman.

