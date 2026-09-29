Congreso de Enfermería BRISA: cuándo es y cómo participar de la décima edición

El Congreso BRISA de Enfermería tendrá su décima edición el próximo 29 y 30 de octubre con una propuesta de capacitación virtual y gratuita para enfermeros, auxiliares y estudiantes de Enfermería de habla hispana.
El encuentro, organizado por BRISA Salud & Bienestar, tendrá como eje el lema “Cuidado 360: ciencia, liderazgo y bienestar” y reunirá a especialistas argentinos y extranjeros para abordar distintos desafíos que atraviesa la profesión.
La propuesta busca acercar herramientas vinculadas con la práctica clínica, la investigación y la gestión, además de generar un espacio de intercambio sobre los cambios que atraviesan los sistemas de salud y el trabajo de los profesionales de Enfermería.
Qué temas se tratarán durante el Congreso BRISA de Enfermería
La agenda incluirá contenidos relacionados con el liderazgo y el desarrollo profesional, la seguridad de los pacientes y la calidad de la atención. También habrá espacios dedicados a la incorporación de nuevas tecnologías y al uso de la Inteligencia Artificial en Enfermería.
Entre los temas previstos aparecen además la formación de competencias, los nuevos modelos de atención, los cuidados especializados, la humanización de las prácticas y el bienestar de quienes trabajan en el área.
El programa también contempla aspectos vinculados con la ética y la regulación profesional, junto con mesas de diálogo destinadas a ampliar la discusión sobre el cuidado y la salud desde una perspectiva integral.
Según los organizadores, uno de los objetivos es favorecer el acceso a conocimientos y herramientas basados en evidencia, fortalecer las prácticas vinculadas con la seguridad de los pacientes y acompañar la formación de las nuevas generaciones de enfermeros.
Un congreso que amplió su alcance en Latinoamérica
El Congreso BRISA de Enfermería comenzó a realizarse en 2018 y fue incorporando participantes de distintos países a partir de la modalidad virtual.
La edición de 2025 registró 24.000 conexiones, de acuerdo con datos difundidos por la organización. El formato online permite que profesionales y estudiantes de diferentes lugares puedan acceder a las actividades sin necesidad de trasladarse.
La décima edición mantendrá esa modalidad y estará disponible de manera gratuita para participantes de Argentina y otros países de Latinoamérica.
Cómo inscribirse al Congreso de Enfermería
Las personas interesadas pueden inscribirse de manera gratuita a través del sitio oficial del Congreso BRISA de Enfermería. La actividad será completamente virtual y quienes participen podrán obtener un certificado de asistencia.
El encuentro está destinado a enfermeros, auxiliares y estudiantes de Enfermería que busquen acceder a contenidos de actualización profesional y conocer nuevas herramientas para el ejercicio de la disciplina.
LB/MSS