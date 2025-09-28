Conmoción en La Plata por la muerte de una jugadora de hockey en pleno partido

Hay conmoción en La Plata tras el fallecimiento de Agustina Russo durante un torneo de hockey. La mujer de 43 años dejó un profundo impacto entre quienes presenciaron el episodio del sábado 27 de septiembre, en el que se desplomó de manera repentina en pleno partido celebrado en el Club Brandsen, en la localidad de Los Hornos.

Fuentes policiales explicaron ante El Día que Russo era empleada administrativa de San Isidro y formaba parte del equipo de hockey Belgrano Day School. Testigos relataron que la jugadora cayó súbitamente en el campo de juego, lo que generó escenas de desesperación entre sus compañeras y el público presente.

Tras el acontecimiento, el SAME acudió rápidamente y comenzó a aplicar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) para revertir la situación. No obstante, a las 19:40 los médicos confirmaron el deceso, pese a los esfuerzos realizados en el lugar.

La noticia del fallecimiento de Russo generó una fuerte conmoción en el ámbito del hockey platense. Tanto su equipo como rivales y allegados expresaron su dolor ante la pérdida repentina de la jugadora.

El club Belgrano Day School escribió en su cuenta de Instagram, acompañado de una foto de la jugadora de 43 años: “Siempre recordaremos a Agustina, jugadora de la 4ta de hockey, con su alegría y calidez tanto dentro como fuera de la cancha. Toda la familia de BDS Club la despide con enorme tristeza. Acompañamos a su familia, equipo, amigos y todos sus seres queridos en este doloroso momento. Descansá en paz, Agus”.

Por su parte, el Club Brandsen emitió un largo comunicado en el que lamentó la pérdida y explicó el accionar de la institución y las jugadoras. “Con profundo dolor informamos el fallecimiento de Agustina Russo, jugadora de Belgrano Day School, durante la jornada deportiva del día de ayer”, comenzó.

Luego, continuó: “La situación se produjo en plena actividad en cancha, cuando Agustina sufrió una descompensación repentina. Inmediatamente se activaron los protocolos de emergencia: una médica presente en el lugar comenzó las maniobras de reanimación, mientras se daba aviso al servicio de emergencias SUM y al 107. El equipo médico continuó con las tareas de reanimación durante más de una hora, pero lamentablemente no fue posible revertir la situación y Agustina falleció en el lugar”.

“Durante todo el proceso se acompañó a sus compañeras de equipo, a su cuerpo técnico y, posteriormente, a su familia, hasta la llegada de la Policía Científica, que realizó el peritaje correspondiente. Queremos destacar la entereza y el respeto con el que se manejaron todos los presentes, tanto de Belgrano Day School como de nuestro equipo”, añadió.

“Nuestras jugadoras permanecieron en el lugar acompañando y se brindó asistencia a quienes lo necesitaron. Acompañamos en este inmenso dolor a la familia, amigas, compañeras y cuerpo técnico de Agustina, haciéndoles llegar nuestras más sinceras condolencias”, concluyó la institución de Los Hornos.

