Los integrantes del grupo de motociclistas estadounidenses “Hells Angels” estuvieron involucrados en dos batallas campales en la ciudad de La Plata: la primera enfrentó a repartidores de comida y cuidacoches en el centro, mientras que la segunda fue contra un grupo local de motociclistas, los "Tehuelches MC", y dejó como saldo tres personas heridas. Ante la llegada masiva del club a la ciudad para celebrar el “World Run 2025”, se generó alarma entre vecinos y autoridades por sus antecedentes en actividades ilícitas y los riesgos de seguridad asociados.

A primera hora del sábado, se registró el enfrentamiento más grave cuando un grupo de atacantes bajó de una combi y dos autos para emboscar a la caravana de motos en la esquina de 44 y 26, hecho que quedó registrado por cámaras de seguridad y vecinos que filmaron la disputa. Tres hombres resultaron heridos por arma de fuego y fueron trasladados conscientes a hospitales de la zona, mientras algunos emboscados lograron escapar y los agresores se retiraron.

Durante el operativo policial se incautaron cuatro pistolas Bersa de distintos calibres y once motocicletas de alta cilindrada, entre ellas modelos Yamaha, Zanella, Royal Enfield y Kawasaki. Al momento, no hay personas detenidas.

Aunque ya habían tenido un enfrentamiento el viernes por la madrugada, lo peor sucedió este sábado, después del mediodía cuando un grupo de atacantes bajó de una combi y de dos autos, que emboscaron a la caravana de motos. Fue pasadas las 13.40, en la esquina de 44 y 26, y quedó registrado por cámaras de seguridad y por vecinos que grabaron la disputa y terminó más tarde, entre el ruido de los disparos y las corridas para escapar a tiempo.

De momento, tres hombres resultaron heridos por arma de fuego y fueron trasladados conscientes a hospitales de la zona, dos de ellos con lesiones en el brazo y la pierna, y otro con heridas en el abdomen y la espalda.y, por el momento, ningún detenido. Algunos de los emboscados logran escapar. Ante los tiros, los de la combi y los autos también se fueron.

Enseguida intervino el personal policial y durante el operativo, se incautaron cuatro pistolas Bersa de distinto calibre y once motocicletas de alta cilindrada, entre ellas modelos Yamaha, Zanella, Royal Enfield y Kawasaki.

La batalla del viernes por la madrugada quedó registrada en las cámaras de seguridad y por vecinos que la filmaron, todavía no había amanecido y en la rambla que está frente a la gobernación provincial, ubicada en 51 entre 5 y 6, fueron los cuidacoches quienes empezaron a agredir a uno de los motoqueros, lo cual sus compañeros salieron a defenderlo y ahí se desbordó el enfrentamiento. De ahí que también se vieron involucrados a algunos repartidores de aplicaciones.

A lo largo de varios minutos los ánimos se fueron calmando y cada grupo se fue por su lado. Para buena suerte, no se registraron detenciones ni heridos de consideración. Este enfrentamiento había tenido una previa, que parecía un hecho aislado generado por algún altercado puntual pero quizás haya sido lo que derivó en la pelea posterior.

Ocurrió el viernes por la tarde, en la zona de calle 6 entre 48 y 49. Un cruce verbal que terminó con empujones y gritos, y generó tensión en vecinos y comerciantes de la cuadra. Todos estos escenarios de escaramuzas están situados en el corazón de la capital bonaerense. En pleno centro de la ciudad.

OPERATIVO EN UNA QUINTA

En el marco del encuentro de motociclistas Hells Angels, personal policial del Destacamento El Peligro realizó un operativo de control en una quinta donde se llevaba a cabo una reunión vinculada a este evento.

Durante las tareas de vigilancia, se interceptó un vehículo Chrysler PT Cruiser que intentaba ingresar al predio. Al inspeccionar el rodado, se halló en la guantera una pistola Taurus calibre 9 milímetros, junto con 20 proyectiles y un cargador.

El conductor fue trasladado a la dependencia policial para su identificación y puesta a disposición de la justicia.

El arma y el vehículo quedaron secuestrados a disposición de la fiscalía interviniente, que continúa con las diligencias.

